Dejan en Sevilla a un grupo de aficionados del Betis tienen que irse a casa sin poder volar a la final

SEVILLA/Llegó el día. El más importante en la historia del Real Betis Balompié para muchos y también uno de los más importantes en la vida de cientos y cientos de aficionados que viajarán durante las primeras horas de este miércoles en dirección a Wroclaw para apoyar a 'su Betis' en el campo contra el Chelsea en la final de la UEFA Conference League. Por un lado, habrá 19 vuelos chárter con más de 200 usuarios por cada uno de ellos que pondrán rumbo directo a Breslavia, pero además, el aeropuerto de San Pablo en Sevilla está inundado en estos momentos por cientos y cientos de béticos que tienen comprados billetes directos con otras aerolíneas tanto a la ciudad del partido como a otras que tienen buenas conexiones tanto en coche como en tren.

Pero, como ya había pasado en los días previos con algunos vuelos desde Málaga como informamos en Diario de Sevilla, en el aeropuerto de la capital hispalense también se han producido algunos problemas a primera hora de la mañana de este miércoles, el día del partido.

Muchos béticos en el aeropuerto

Algunos aficionados podrían no llegar al encuentro

Y es que tal y como se ha difundido a través de las redes sociales y también ha podido comprobar este diario manteniendo contacto directo con algunos afectados, algunos vuelos de la aerolínea Vueling han tenido que dejar en tierra a varios aficionados del Betis. El motivo que les han dado es que hay 'overbooking' en los aviones. La aerolínea les ha ofrecido algunas alternativas, pero el problema que tienen la gran mayoría de ellos es que esos vuelos eran a ciudades cercanas (como por ejemplo, Berlín) en las que tenían alquilado un coche o habían comprado distintos billetes de tren. De hecho, este grupo de entre seis y siete aficionados han tenido que marcharse a su casa sin poder montarse en el avión, esperando a que la aerolínea les de alguna opción alternativa para poder acompañar a su equipo en la final.

"Han vendido más billetes de los que pueden entrar en el avión. Nos han comunicado la opción de salir dentro de dos horas, pero ya no cogeríamos el vuelo de Berlín. Nos han dejado fuera y puede que le pase a más gente. Teníamos un coche en Berlín para hacer una ruta parecida a la que han hecho muchos otros béticos", comentaba uno de los afectados.

Un vuelo de Vueling despega del aeropuerto de Jerez / Manuel Aranda

Una situación de mala fortuna

Por un lado, una de las consecuencias es que pierden tanto el dinero que se habían gastado en ese alquiler de coche como también la propia opción de disponer de ese vehículo para desplazarse hasta la zona del partido. Todo, unido al tiempo de retraso que poco a poco se va agrandando y que podría provocar que muchos de esos aficionados no puedan acompañar a su equipo en la noche más deseada de la vida de muchos.

A muchos les puede extrañar el tema del 'overbooking', pero es un problema que viene apareciendo desde hace años con este tipo de compañías y que ellos mismos se encargan de explicar: "Puede ocurrir que, por diversos motivos, el avión no pueda operar con todo el pasaje a bordo, en estos casos nos encontramos con una situación de overbooking. Sabemos lo molesto que puede resultar encontrarse con una situación de este tipo, así que si este es tu caso, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que llegues a tu destino lo antes posible. En primer lugar, y siguiendo lo dispuesto en el Reglamento CE 261/04 buscaremos voluntarios que puedan modificar la fecha o la hora de su vuelo a cambio de una compensación y asistencia. Si no se encontraran suficientes voluntarios, los pasajeros que no puedan volar tendrán derecho a recibir una compensación, recibir asistencia y al reembolso del billete o a un transporte alternativo", explican en la propia web de Vueling.