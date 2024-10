Alerta en el Betis, Lo Celso con problemas musculares

SEVILLA/Parece que en muchas ocasiones los aficionados de los equipos de Primera División se quejan por gusto de los parones internacionales, pero la realidad es que la carga excesiva del calendario provoca un enfado totalmente justificado en aquellos a los que le entra el miedo en el cuerpo por una posible lesión de alguno de los suyos. El ejemplo más claro es el de Lamine Yamal con e Barcelona. Parece que su posible lesión es la que ha activado un poco la maquinaria de la queja por tantos partidos. En clave Real Betis Balompié estaba a punto de terminarse un parón de selecciones que había marchado a las mil maravillas. Abde había anotado dos goles y había cogido confianza, Rui Silva no había sumado minutos y no tenía riesgo de lesión, Ricardo Rodríguez no jugó en el segundo partido... Todo perfecto. Pero parece que la mala suerte está de la mano del equipo de las trece barras esta temporada.

Lo Celso jugó 68 minutos en el primero de los encuentros de Argentina la pasada semana y todo indicaba que volvería a tener protagonismo en la madrugada de este miércoles ante Bolivia. Pero finalmente no fue así: desde medios argentinos primero informaban de que estaría en el banquillo para el encuentro, pero poco tiempo después comunicaban también su baja en la convocatoria de Scaloni. ¿El motivo? Unas aparentes molestias musculares que se habrían originado en el entrenamiento de la albiceleste el pasado lunes y que, por precaución, le han impedido tener minutos. Según los informes que llegan desde sudamérica, no sería ningún problema de gravedad ni nada que vaya a dejar apartado a Lo Celso mucho tiempo del terreno de juego, pero sí se pone en duda su presencia en El Sadar.

Lo Celso en su partido del jueves con Argentina / Argentina

Seria duda para el partido de Osasuna

Si ya lo normal hubiese sido que entrenando solo jueves y viernes, Pellegrini decidiese colocarlo como suplente ante los de Vicente Moreno, su presencia en la convocatoria queda en estos momentos más en duda que nunca. El argentino tendrá que ser evaluado por los servicios médicos del club a su llegada en las próximas horas y definir cuál debe ser el camino a seguir. Lo que sí está claro es que en el momento en el que aparecen las molestias en la musculatura, el riesgo se multiplica, ya que la carga de minutos, los viajes largos en avión, el estrés y el estado de forma del futbolista pueden provocarle una lesión más grave que le haga perderse más partidos a lo largo de la temporada, por lo que podría ser mejor darle descanso.

Lo Celso y Marc Roca se lamentan por una ocasión. / Juan Carlos Muñoz

En Argentina saben lo importante que es

Ya en la previa del partido ante Bolivia el propio Scaloni dejó claro que es consciente del impacto que ha tenido en el Betis: "Ha ido a un club en el que siempre se ha encontrado bien. Parece que en un mes es como si hubiera estado toda su vida. Está bien, ya estuvo en otra etapa y le fue bien. Se encuentra cómodo y es importante que juegue".

"Al final lo que decimos siempre, no es fundamental la liga, sino que tenga minutos, que juegue y que después nosotros podamos decidir. Eso sí que es un concepto básico. Algún jugador puede no jugar temporalmente y puede estar, pero pasarse mucho tiempo sin jugar como le ha pasado a él, creo que ahora merece esa continuidad que a nosotros nos va a aportar bastante", sentenciaba.