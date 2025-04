Alineación probable del Betis ante la Fiorentina: un partido que todos quieren jugar

SEVILLA/Manuel Pellegrini tendrá de nuevo en la tarde del próximo jueves la misión de construir el mejor once posible para enfrentarse en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Conference League a la Fiorentina en lo que será una noche para la historia en Heliópolis. Primero porque será la primera vez que se dispute un partido de estas características en el Benito Villamarín (a nivel continental). Y segundo, porque se va a batir casi con total seguridad un nuevo récord de asistencia en competiciones europeas (hace días que no quedan entradas y se colgó el cartel de 'no hay billetes). El tercer punto esperan ponerlo los propios futbolistas dejando como mínimo viva, pero deseando que sentenciada, la eliminatoria de cara a Florencia.

En este encuentro, el técnico chileno tendrá un total de cinco bajas confirmadas. Dos por no estar inscritos, como son William Carvalho y Cucho Hernández, y otras tres por lesión; Diego Llorente, Chimy Ávila y Marc Roca. Además, jugadores del filial como Nobel Mendy o Pablo García tienen muchas opciones de entrar en la citación.

Bakambu entrena con el Betis tras sus molestias en la rodilla / RBB

Pocas rotaciones en la alineación

Una de las mayores dudas llegan en la portería: mantener a Fran Vieites o colocar a Adrián en un partido que necesita de mucha más experiencia de la que tiene el gallego. Sabaly o Aitor en el costado diestro, Fornals o Altimira en el centro del campo, un hueco para Lo Celso... La realidad es que, a priori, con los futbolistas disponibles hay pocas opciones de variación con lo que puede sacar el chileno.

El once probable del Betis ante la Fiorentina es el siguiente: Fran Vieites, Sabaly, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Johnny Cardoso, Pablo Fornals, Isco; Antony, Jesús Rodríguez y Cédric Bakambu.

Isco y Antony festejan uno de los goles verdiblancos en Montilivi. / David Borrat / Efe

Una competición importante para Pellegrini

"Vamos a jugarnos la vida por intentar llegar a la final y ganarla, pero no vamos a dejar de lado la Liga. Nos falta rematar en este mes para buscar ambos logros. Queremos superar al Villarreal en la clasificación porque estamos a un punto y quedan quince por jugarse, pero también jugar una final continental que sería una experiencia inolvidable", comentaba el Ingeniero en una entrevista en los medios oficiales del club previa al choque.