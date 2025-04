Pellegrini y la Conference: "Vamos a jugarnos la vida por intentar llegar a la final y ganarla"

Sevilla/El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, afirmó este martes que "todos" están "disfrutando de un momento deportivo muy bueno", aunque "queda rematar" lo hecho en la competición doméstica y en la Conference League, en la que este jueves su equipo juega la ida de semifinales ante la Fiorentina.

Sextos en LaLiga con 54 puntos, a uno del Villarreal, y a dos partidos de una final europea, Pellegrini reflexionó en los medios del club sobre el estado de su equipo y de sus aspiraciones en "un mes donde se pueden hacer muchas cosas, llegar a la Champions, pasar a la final de la Conference y ganarla".

Sobre la eliminatoria ante el conjunto italiano, que empieza el jueves en el estadio Benito Villamarín, el entrenador santiaguino dijo que lo ve "como un partido importantísimo" y marcó como "uno de los logros de esta temporada poder pelear en semifinales sin dejar la Liga de lado".

"Vamos a jugarnos la vida por intentar llegar a la final y ganarla, pero no vamos a dejar de lado la Liga. Nos falta rematar en este mes para buscar ambos logros. Queremos superar al Villarreal en la clasificación porque estamos a un punto y quedan quince por jugarse, pero también jugar una final continental que sería una experiencia inolvidable", consideró.

Entre otros asuntos, se refirió a la irregularidad bética en los primeros compases de la Conference League, aunque precisó que "siempre" confió en los suyos, porque "una cosa es lo que se dice y la otra, la realidad" y "no hay ningún equipo débil que juegue la Conference".

"Si revisamos cuatro de los equipos de nuestro grupo, pasaron a la ronda, hicieron partidos importantes. No podíamos dejar la Liga de lado, teníamos un plantel diezmado por lesiones y ventas, y teníamos objetivos y lo hicimos correctamente. No dejamos la Liga atrás y pudimos pasar a la ronda siguiente ya con un plantel más completo", analizó.

Abundó en esta argumentación y dijo que "siempre" han "respondido más con un plantel antes que un equipo" y "tantos lesionados en un sector concreto de la plantilla no es fácil".

"Veía al equipo con más mérito que las críticas que se realizaban. Nunca estuvimos más allá de tres puntos de Europa y ahora al tener un plantel más estable peleamos en las dos competiciones hasta el final", comentó Pellegrini, agradecido a la afición bética.

En este sentido, apuntó que "uno no puede ser no sensible" al cariño de los seguidores, aunque precisó que "es más importante el trabajo colectivo que el individual" y consideró que el Betis tiene "un cuerpo técnico y jugadores que creen en lo que está haciendo", que es la clasificación para competiciones europeas en los últimos cinco años.