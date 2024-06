André Brocanelo, el elegido para devolver al Betis Futsal a Primera División

Sevilla/Comienza el tortuoso camino de regreso a Primera División para el Betis Futsal, y no estará Ramón Martínez enfilándolo en la cabeza del grupo. Este lunes el club verdiblanco comunicaba a través de sus redes sociales la nueva posición del hasta ahora técnico. El de Villalba del Alcor aparecerá en los libros de historia de la sección como el responsable del primer título, pero no será el entrenador la próxima temporada. Sus méritos en Copa del Rey no han sido suficientes para convencer del todo a la secretaría técnica, que ha decidido que su lugar estaba en otro sitio, más alejado del foco, negándole una gran oportunidad en los banquillos.

El nuevo rol de Ramón Martínez estará concretamente relacionado con la dirección de cantera, un área que el club verdiblanco quiere seguir potenciando y de la que espera vuelva a tener protagonismo en la nueva andadura en Segunda División, en la que deberá contar con -de momento- hasta ocho bajas con respecto a la pasada campaña. Algunas de ellas confirmadas como la de Roger, Juan Molina o Lucas Díaz, y al menos otras cinco más cerca de producirse.

Las más sensibles las del pivot y MVP de la final de la Copa del Rey, Jorge Carrasco, que se marchará a Viña Albali Valdepeñas, como anunció Relevo, y la de Raúl Jiménez, cuya contratación con el RSC Anderlecht de Bélgica está próxima a hacerse oficial. Será la primera aventura lejos de nuestro país del ala sevillano, que dejará un hueco simbólico en Amate por lo que representa, siendo el primer canterano en llegar a ser internacional absoluto.

También se especuló con la contratación de Gustavão, cedido desde invierno por el Family Cash Alzira con ficha del filial, pero que alternaría con el primer equipo, pero finalmente el pívot de Brasil volverá al club al que pertenece. Aunque no lo hará sólo; el ala zurdo sevillano Ivi volverá a salir del equipo de su vida, muy descontento y con destino al cuadro ribereño, con el que tenía un acuerdo antes de la Final Four celebrada en San Pablo.

Para dirigir el nuevo proyecto, la secretaria técnica ha optado por el André Brocanelo para ocupar el banquillo, y Ramón Martínez como segundo. El brasileño es un entrenador trotamundos, de esos a los que acostumbra el fúbol sala, básicamente por la penumbra por la que pasa este deporte en España. Brocanelo ha enlazado en los últimos años varias etapas exóticas: en Ucrania, Arabia Saudí y Kuwait.

Brocanelo posa junto a Rubén Cornejo tras la firma de su contrato este martes. / RBB

El técnico brasileño, que cumplirá 54 años esta semana firmó este martes un contrato que le liga a la entidad heliopolitana por un año más otro opcional. Además de dirigir en el extranjero, donde ha podido disputar las rondas previas de la UEFA Champions League con el MFC Prodexim ucraniano, ha entrenado en España. Plásticos Romero Cartagena le dió la oportunidad de hacerse cargo del primer equipo del actual Jimbee después del despido de Juan Carlos Guillamón tras seis años en el club.

Brocanelo de esta forma vuelve a España tras una última etapa infructuosa en el club cartagenero, en el que fue cesado antes de que el proyecto del equipo de la ciudad trimilenaria empezara a convertirse en lo que es hoy: un club en auge y en primera línea de batalla junto a los gigantes en la pelea por títulos y que podría levantar la primera liga de su historia con Eduardo São Thiago Duda en el banquillo el próximo viernes.

La trayectoria completa de André Brocanelo

En su etapa de jugador Brocanelo dio el salto a Europa al unirse al Ourense en España, donde jugó durante varios años. Después jugó en el Polaris Cartagena, Miro Martorrel y Caja Segovia. A partir de 2006 comenzó a entrenar equipos infantiles y juveniles en Cartagena. En 2017, asumió el rol de segundo entrenador y entrenador de porteros en Jimbee Cartagena en la Primera División. Desde noviembre de 2018 hasta diciembre de 2019 dirigió al primer equipo, aunque posteriormente volvió a su puesto anterior de cantera tras ser cesado en las labores de entrenador.

En julio de 2020, André inició una nueva etapa en su carrera en los banquillos, de la mano del MFC Prodexim Kherson en Ucrania. Durante la temporada 2020-21 logró ser campeón de la Copa de Ucrania, la Supercopa L VIV, la SuperLiga ucraniana y el Torneo Odessa. Tras su paso por Ucrania, se unió al Arzignano Calcio 5 en el tramo final de la temporada. Al finalizar el curso, se incorporó al Kuwait Club Futsal, su último equipo antes de llegar al Real Betis, donde se coronó campeón de liga y de la Copa Kuwait en la temporada 2022-23.