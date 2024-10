Ángel Haro: “Aquí todo el mundo tiene que hacer más, presidente, cuerpo técnico y jugadores”

SEVILLA/Tras el drama sufrido por el Real Betis Balompié en la derrota en el derbi ante el Sevilla FC el pasado domingo y las últimas noticias relacionadas con la polémica en el palco, las denuncias por las banderas y la sanción a Diego Llorente, el presidente Ángel Haro ha atendido a los medios de comunicación del club para repasar toda la actualidad del equipo.

Precisamente sobre esto comenzó hablando, tras el varapalo en Nervión y Varsovia: "Bueno, después de una derrota en el derbi, que siempre cuesta digerir, y tras el periodo necesario de duelo, sigo con enfado, como cualquier bético, han sido dos palos seguidos, Varsovia y el día del derbi. Obviamente el del derbi duele mucho más y nos toca reflexionar y hacer autocrítica. Aquí todo el mundo tiene que hacer más, empezando por el presidente y por supuesto cuerpo técnico y jugadores, para recuperar su mejor versión y que tenemos que dar más en partidos como estos".

Llorente protesta el penalti en el derbi a Martínez Munuera / Europa Press

Sobre el penalti de Llorente y la sanción

"Bueno, al margen del penalti, que lógicamente influyó, ya que estos partidos se deciden por este tipo de detalles, un penalti que creo que no lo fue, en el que además el colegiado no estuvo en absoluto afortunado con los gestos de los que vio, al abrir los brazos en cruz, porque eso no ocurrió, pero no podemos poner sólo el foco en esto. El equipo no dio su mejor versión, como he dicho, estuvimos espesos ante un equipo al que le deberíamos de haber hecho mucho más daño", comentó el presidente.

También comentó su opinión sobre una posible sanción a Diego Llorente: "Yo espero que no, sería injusto. Lo que Diego expresa en el campo es que lo que el árbitro le explica que ha visto no es lo que ha sucedido y por tanto, insisto, no es sólo el penalti, es también un poco lo que el árbitro expresa, pero yo creo que tampoco hacemos bien para nosotros mismos, para el club, en centrarnos en el penalti. No estuvimos bien y eso hay que reconocerlo. Sí, lo ha dicho usted antes, es decir, que no todo es el penalti, también hay que hacer autocrítica. Totalmente, es cierto que el equipo debe de dar más en estos partidos".

El presidente del Betis, Ángel Haro, y el vicepresidente, José Miguel López Catalán, en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán. / Juan Carlos Muñoz

La autocrítica del derbi

"Bueno, lo primero que estamos, lo he dicho anteriormente, estamos tan fastidiados como cualquier bético, porque somos béticos, ha sido una semana mala la que hemos protagonizado. Creo, entrando en el derbi o haciendo mención al derbi, que debemos afrontarlo mejor, sobre todo cuando hay club, equipo y cuerpo técnico y ya no digamos afición para ello. Y estamos haciendo la autocrítica necesaria para cómo afrontar, ya digo, todo el club mejor este tipo de partidos, que tienen mucha mucha importancia para nuestra afición y por supuesto para todos nosotros", sentenciaba sobre la derrota.

Proseguía entendiendo y uniéndose al cabreo de la afición: "Sí, lo entiendo, porque yo también estoy enfadado. Hay partidos donde no lo ganas o incluso empata, teniendo muchas más ocasiones, el año pasado, sin ir más lejos. Y bueno, te vas con una sensación de enfado, pero diferente. Este es que creo que podríamos haber hecho mucho más".

Del Nido Carrasco y Ángel Haro en las Setas la víspera del derbi. / M.G.

Llama a la calma con el calendario

"Sí, bueno, viene un calendario complicado, pero afortunadamente no estamos lejos de Europa, solo estamos a dos puntos. En situaciones similares, el cuerpo técnico y el equipo siempre ha demostrado su capacidad de reacción y confío que en esta ocasión no va a ser menos. Y toca trabajar, seguir trabajando, estar muy encima para que podamos retomar esa versión, seamos más efectivos y podamos sumar puntos, que en definitiva esto va de ello".