Mateu Lahoz, con el Betis: "Esa mano es natural... Lo que el árbitro ha visto no es la realidad"

SEVILLA/A pesar de que ya hayan pasado varias horas desde el partido que enfrentó a Betis y Sevilla en una nueva edición de El Gran Derbi sevillano que terminó con victoria para los de García Pimienta, la polémica no cesa en su debate en redes sociales y programas de televisión ante la incredulidad de un amplio sector del mundo del fútbol. La situación con los árbitros, el reglamento, el VAR y los equipos ha llegado a un punto que ya no se sabe a ciencia cierta qué es mano, qué no es mano, qué es penalti y qué no lo es. ¿Los principales culpables? Sin ninguna duda todos aquellos integrantes del colectivo arbitral que se han encargado de confundir a los aficionados y a los propios protagonistas con cambios constantes de criterio en función de la camiseta que porten los equipos a los que arbitran. Tanto Sevilla como Betis ya se han visto perjudicados varias veces esta campaña.

En este caso, con el penalti cometido por Diego Llorente (que habló duramente tras el partido y le podría caer una severa sanción por ello) ha vuelto a quedar en evidencia el sin sentido que es a día de hoy el reglamento de las manos y también que los colegiados de Primera División, en su amplia mayoría, no están preparados. Mateu Lahoz, colegiado español recien retirado y que, aparentemente, no tiene ningún interés (ya que ha perjudicado duramente en su carrera a ambos clubes) ha realizado un análisis profundo de la jugada en la que no queda en muy buen lugar Juan Martínez Munuera, colegiado del encuentro.

Falta sinergia entre el VAR y el árbitro

"Los jugadores de fútbol, fijaros en los que están al rededor, nadie tiene los brazos pegados. Porque eso no es natural. Lo ha dicho el capitán, lo ha dicho Bellerín. Es una mano natural, el reglamento lo dice. Dictamina que si el movimiento del brazo y la posición es acorde al movimiento que estás ejecutando... Eso es lo que se debería hablar con los árbitros los viernes en las clases de fútbol. Hablar mucho más de fútbol", comentaba.

Y es que uno de los elementos que más ha enfadado tanto al club heliopolitano como al propio Llorente es la explicación (sin coherencia) que da el colegiado en el césped con los brazos abiertos en cruz. Algo que no es real, no sucede, y además no se revisó. "Juan ha demostrado que lo que él ha visto no es la realidad. Como dijo Pellegrini, vayamos al VAR, tengamos tiempo y cámaras para volverla a ver y a partir de ahí vuelves a decidir. Lo que esto evidencia es que Juan no había visto la acción tal y como se la estaba explicando a los jugadores", completaba Mateu.

Llorente protesta el penalti en el derbi a Martínez Munuera / Europa Press

Pellegrini, contundente

"El penalti creo que hay que revisarlo en el VAR para que el árbitro esté seguro, porque le da en la espalda, no va ni a la portería el balón y hay defensas para despejar. Lo menos que debe hacer es revisarlo. Si lo ve y lo cobra, perfecto. No creo que haya habido un arbitraje polémico, pero creo que en una acción tan decisiva y polémica el colegiado debe ir a revisarlo para verlo y estar seguro", comentaba el técnico chileno en rueda de prensa al respecto.

Unas declaraciones que iban en consonancia con aquellas a las que ha hecho referencia el ex colegiado sobre el capitán, Bellerín: "He saltado a por el balón y no lo he visto bien. Pero ha sido un partido bonito, con los dos teniendo oportuniadads y control del balón y que se decida por una mano así...".