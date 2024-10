Pellegrini: "En un derbi el árbitro tiene que ir a ver ese penalti tan polémico"

Manuel Pellegrini lamentó que el derbi sevillano, un partido de alta intensidad siempre, se decidiese por un polémico penalti por una mano de Diego Llorante "de espalda y en la que el balón no iba ni a portería", se quejó el técnico, aduciendo que su equipo no estuvo bien en la segunda parte,p orque "acusó mucho el gol y le costó levantarse".

"Es dura una derrota así y más en este partido ante el eterno rival, que se siente más el resultado", apuntó el técnico bético, para quien su equipo tuvo "ocasiones claras en el primer tiempo". "El penalti creo que hay que revisarlo en el VAR para que el árbitro esté seguro, porque le da en la espalda, no va ni a la portería el balón y hay defensas para despejar. Lo menos que debe hacer es revisarlo. Si lo ve y lo cobra, perfecto. No creo que haya habido un arbitraje polémico, pero creo que en una acción tan decisiva y polémica el colegiado debe ir a revisarlo para verlo y estar seguro", argumentó el técnico chileno, para quien "el gol a los dos minutos de la renudación pesó mucho". "Nos costó recuperarnos y al final un penalti polémico decidió un partido igualado".

Más satisfecho dejó al entrenador bético la primer a parte, en la que de nuevo toca lamentar ocasiones falladas por su futbolistas un día más. "La idea era recuperar el balón y salir con velocidad en transiciones rápidas. Tuvimos menos posesión, pero así creamos ocasiones en el primer tiempo", indicó el Ingeniero, que se fue "con la sensación de que fue un derbi cerrado en el que que el equipo falló dos mano a mano con el portero". "Seguimos sin convertir las ocasiones que creamos. Me preocupan mucho las oportunidades de gol que no convertimos por esa falta de calidad. Hay que tener más calma en ese tipo de acciones", argumentó.

De nuevo insistió el entrenador en el resumen del encuentro en esas ideas. "Fue un partido disputado y parejo. Tuvimos ocasiones claras en el primer tiempo. El penalti es decisivo para el encuentro, los metió en el choque y nos afectó mucho. Una acción tan importante hay que verla en el VAR. La única queja con el árbitro es esa, que vaya a verlo y si estima que es penalti que lo cobre, pero no fue penalti, está de espalda con la mano en una posición natural y el balón no iba a la portería". "No me voy decepcionado por el colegiado. Sólo le pido que revise la acción", insistió.

"Hicimos un partido nomal, ni malo ni bueno. Hicimos ocasiones y en la primera parte no nos hicieron daño. El penalti cambió el partido. Dimos un paso adelante al final y ellos se defendieron bien y tuvieron algunas contras peligrosas. El penalti lo sentimos mucho. Nos fuimos abajo anímicamente. En un derbi tan cerrado siempre es importante ponerse por delante y no tuvimos capacidad para revertir el gol en contra", destacó Pellegrini, quien señaló que "el Sevilla hizo un buen partido, apretó y defendió bien, pero su gol llegó de un penalti, no de una recuperacón ni de presión", indicó.

Y otro derbi más perdido por Pellegrini. Pero lo importante es el curso. "Nos afecta doblemente por la importancia que tiene el derbi para el aficionado. Otras veces no sacamos resultado buenos en un derbi puntual, pero sí en el global de la temporada. Esperemos poder darle la alegría en la segunda vuelta a nuestra hinchada", finalizó.