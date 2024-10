Diego Llorente: "El árbitro me miente a la cara, es una falta de respeto al escudo y al fútbol"

Muy caliente por el resultado y cómo se produjo, Diego Llorente, protagonista en la acción del penalti, habló claro sobre la acción y apuntó al colegiado, que cree que le "mintió a la cara".

"Ellos se han encontrado con el gol de penalti. Acabo de ver las imágenes y no entiendo nada. Tengo la mano abajo y el árbitro dice que la tengo en horizontal y se equivoa. Es faltarnos al respeto y mentirnos a la cara", indicó el central, enfadado, que insistió en su idea: "Es imposible que vea el balón porque estoy de espalda y que tenga intención de cortarlo. Las explicación que da el árbitro es reírse del jugador y de la afición. Hay que tener más respeto a este escudo y al fútbol", apuntó.

Llorente salta de espalda y con la mano hacia abajo, no en horizontal como argumentó el colegiado. / Juan Carlos Muñoz

"Son situaciones que no entendemos. Con el VAR no hay excusa y se retratan ellos solos con la explicación, que en la televisión se ve que es mentira. Te mienten a la cara. Es inexplicable", aseguró sobre al decisión de Martínez Munuera.

Y fue a más el defensa. "Hay que hacer autocrítica, lo que no es incompatible con decir que el penalti no es. Contra Las Palmas le pegan un rodillazo a un campañero en la cabeza cuando va a rematar y eso no es penalti", se lementó Diego Llorente, que añadió: "El VAR está para ver esas jugadas y que después el árbitro lo vea y tome la decisión. El VAR no se usa bien siendo una herramienta que ves la toma desde muchos ángulos", finalizó.