Betis: Posible sanción a la vista para Diego Llorente

SEVILLA/Las malas noticias parece que van a llegar en cascada en las próximas horas para el Real Betis y para Manuel Pellegrini. El drama que puede verse en Heliópolis en los próximos partidos puede ser de órdago para alargar la enorme sombra de la derrota en el derbi ante el Sevilla. Por si no fuera poco con la situación de Natan de Souza, que se ha sometido a pruebas médicas y que próximamente se dará a conocer el parte médico con el que se estimará su tiempo de baja (que apunta a ser de varias semanas en un primer balance), hay que añadir una situación muy llamativa con Diego Llorente. Al central madrileño no le gustó nada el proceder de Martínez Munuera en el penalti señalado a favor de los de Nervión que terminó materializando Lukebakio y a la postre le entregó los tres puntos a los de Xavier García Pimienta.

Un penalti que, dicho sea de paso, a nivel de reglamento es meridianamente claro pero que en lenguaje futbolístico roza la grosería. En la zona mixta del Ramón Sánchez-Pizjuán aparecía el central español primero para las televisiones con derechos y posteriormente para el resto de medios de comunicación para hacer una queja a voz alzada que le puede salir muy cara tanto a él como al equipo.

Diego Llorente encima a Lukébakio. / Juan Carlos Muñoz

Un penalti riguroso

"La verdad es que el penalti... Acabo de ver las imágenes y no entiendo nada, no entiendo nada. Yo las manos las tengo abajo, él dice que las tengo abiertas y en ningún momento tengo las manos en horizontal. Ya no es solo que pite penalti, que es lo que puede interpretar en el campo, pero que el VAR no le llame y encima le diga que tengo las manos así es faltarnos al respeto, es lamentable la verdad", señalaba.

Pero las declaraciones que realmente pueden costarle una sanción son las siguientes: "Los árbitros llevan ya un tiempo con el VAR, no hay excusas, y al final se retratan ellos solos. Las explicaciones que hemos visto todos por televisión son mentira. Ya no es sólo que lo pites sino que encima te están mintiendo a la cara, es inexplicable para mí. Tenemos que hacer autocrítica pero hay que dar un puñetazo encima de la mesa porque el otro día contra Las Palmas le pegan un rodillazo en la cabeza a un compañero antes de tocar el balón y es penalti también. Entonces, creo que ya nos vale, aquí luchamos cada semana para que cuando haya jugadas, por lo menos vayan a verlas al VAR, que para eso está, es una herramienta que está para eso".

Diego Llorente cae y se duele ante Isaac Romero. / Juan Carlos Muñoz

Un atrevimiento que puede pagar caro

Tal y como está hoy el fútbol en un mundo en el que pagan a los clubes por el hecho de que se escuche más a los jugadores y que estos tengan más participación ante los micrófonos pero luego les sancionan si expresan su opinión, ha sido muy torpe por su parte. Tal y como avanzan los compañeros de la Cadena COPE, el CTA ha denunciado las palabras del jugador del Betis tras el partido y, como ya ocurriese por ejemplo con Sergio Canales, se podría enfrentar a una sanción de 4 partidos si finalmente prospera esta petición del organismo arbitral. Por lo tanto, todo apunta que puede comenzar un proceso importante en contra del CTA por parte de los verdiblancos si se produce esa sanción que puede llevar incluso a la Justicia Ordinaria y también, una mala noticia a nivel deportivo.