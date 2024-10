Betis: Johnny Cardoso, desconvocado con Estados Unidos por su rodilla

SEVILLA/El Real Betis Balompié comienza la resaca de la derrota en El Gran Derbi con dos días de descanso (lunes y martes) para volver al trabajo el próximo miércoles en la ciudad deportiva Luis del Sol para comenzar a preparar lo que será dentro de unos días la vuelta a la competición. Será además con un viaje complicado visitando El Sadar ante un Osasuna siempre complicado en su estadio y que además ha arrancado muy bien la temporada. En ese partido precisamente estará uno de los futbolistas que está acaparando la mayoría de las críticas en un muy mermado centro del campo del conjunto de las trece barras, tanto por la ausencia de algún fichaje a nivel de planificación como también con la mala fortuna de las lesiones de Isco y William Carvalho, y no es otro que Johnny Cardoso. El norteamericano no ha vuelto en la mejor forma posible desde que se terminase la anterior temporada y en estos momentos, tras la Copa América, un viaje con su selección y algunas molestias musculares en el aductor, se encuentra en una particular pretemporada.

Ha tenido partidos en los que su rendimiento ha sido paupérrimo y otros en los que ha mejorado mucho la cara del equipo, como precisamente en el último que se jugó en el Villamarín ante el RCD Espanyol. Pero hay que remontarse al encuentro que el conjunto verdiblanco empata en el campo de la UD Las Palmas para darle contexto a la temática principal que actualmente gira al rededor del futbolista.

Johnny Cardoso sale de un regate. / Leszck Szymanski / Efe

Molestias inoportunas en la rodilla

Precisamente en ese encuentro (en el que la polémica giró en torno a su nombre con un penalti sobre él no señalado y que era meridianamente claro) recibió un golpe en su rodilla que le ha tenido con un aparatoso vendaje en varios momentos. Uno de ellos fue el post partido ante el Espanyol en el Villamarín, donde uno de sus familiares subía una foto a redes sociales con el jugador y se le veía con la venda. También en varios entrenamientos se le ha podido ver luciéndola. Es un golpe que no le imposibilita jugar y que no va a pasar a mayores, pero que ha provocado su caída de la primera lista de Mauricio Pochettino como entrenador del combinado estadounidense.

"El nuevo entrenador de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, nombró a 25 jugadores para su primer campamento de entrenamiento. Folarin Balogun, Johnny Cardoso y Tim Weah se retiraron debido a problemas de lesiones", rezaba el comunicado de la selección de Estados Unidos.

No tendrá problemas en El Sadar

Desde el entorno del futbolista se transmite a Diario de Sevilla tranquilidad absoluta con el estado de salud de la rodilla del pivote. Es un golpe que como ya se ha comentado se produjo en Gran Canaria y que le ha tenido renqueante pero disponible para poder jugar en el equipo de Pellegrini. Desde su país se ha optado por dejarle descansar (ya que lleva sin hacerlo desde la temporada pasada) y que se termine de recuperar de la mejor forma posible.

Un aspecto que a quien más beneficiaría sería al propio Betis. Con la marcha de Guido Rodríguez a la Premier League, el agujero que hay en el centro del campo es de órdago. Ahora mismo hay una carencia enorme en la faceta del pivote defensivo como se ha entendido desde siempre en el mundo del fútbol y, supuestamente, el sucesor era Cardoso. Toca esperar y confiar en que durante estas dos semanas haga el trabajo de recuperación y puesta a punto necesarios para catapultarlo de nuevo al rendimiento sublime que dio a partir de enero.