Johnny Cardoso, en el punto de mira

SEVILLA/Poco a poco van pasando los partidos en este arranque liguero y el Real Betis Balompié no termina de coger carrerilla en cuanto a los puntos que debería llevar en la tabla clasificatoria. Es cierto que, sobre todo en el inicio, los méritos que había hecho en los duelos no estaban reflejados en la cantidad de puntos que acumulaba, pero los encuentros ante Mallorca y UD Las Palmas al margen de evidenciar los problemas que tiene el equipo no han hecho más que reducir esa diferencia entre el merecimiento y la realidad. Tanto contra los de Jagoba Arrasate como ante los de Luis Carrión, el origen del problema en el sufrimiento de los de Manuel Pellegrini ha venido en la misma zona: el centro del campo. La lesión de William Carvalho ha sido el estacazo definitivo a una planificación deportiva bastante deficiente en la parcela de la medular (que en cómputo global pasó a ser de 'bien' por las buenas incorporaciones en defensa y ataque). Marc Roca y Sergi Altimira se han visto solos ante el peligro debido a las molestias en el aductor por las que Johnny se perdió el partido contra los de arrasate y también el anterior ante el Getafe.

Esto ha provocado que tuviesen un rendimiento cada vez menor después de hacer un enorme partido contra los azulones, debido a que no pueden por sí solos con tantísimos minutos. Se esperaba con ansias el regreso por tanto del estadounidense, que ya jugó ante Las Palmas, pero no fue el esperado ni muchísimo menos. Si se tira de hemeroteca, ya su performance ante el Kryvbas fuera de casa sorprendió muchísimo por el nivel que mostró, pero los minutos que tuvo ante los canarios preocuparon, y mucho, a la hinchada bética.

Johnny le pide explicaciones a Sánchez Martínez por la jugada polémica del posible penalti. / Europa Press

Una situación compleja

Si acudimos a las puntuaciones y estadísticas de la web Sofascore, el pivote es el octavo jugador peor valorado de lo que llevamos de temporada en Heliópolis y la gente ya ha comenzado a señalarlo en redes sociales. En muchos casos no se comprende cómo se puede pasar de dar un rendimiento tan bueno como el que dio en sus seis primeros meses como bético (que provocó una oferta de 18 millones de euros del Galatasaray y una de 20 de la Fiorentina), y a día de hoy se compone como un futbolista que no encuentra su sitio en el once del Ingeniero. Tan sólo ha sido titular en un partido, precisamente este último, y casi por obligación por el cansancio de los compañeros.

Uno de los elementos que pueden tenerlo 'en tierra de nadie' puede ser el perfil de futbolista que es. De buena mano se ha podido confirmar que el chico tiene la voluntad de hacer historia en el Real Betis Balompié como un centrocampista defensivo, de esos que abarca muchísimo campo, gana duelos, roba muchos balones y dota de mucho equilibrio al equipo. Ya demostró la pasada campaña que esa puede ser su principal cualidad en Europa.

Johnny Cardoso es presionado por Kirian en un lance del partido. / E.P.

Sin pretemporada suficiente

Por otro lado, la realidad es que en muchas situaciones de partido en el curso anterior demostró que tiene una inusual llegada al área rival para un futbolista de precisamente este perfil y con balón cada vez se ha ido soltando más y mostrando más clase, por lo que podría intentar Pellegrini sacar de él un buen 'box to box'.

Eso sí, muchas de las críticas no han tenido en cuenta de lo que viene Johnny Cardoso. La realidad es que el norteamericano tampoco ha tenido demasiado descanso todavía desde que fichase por el conjunto de las trece barras. Llegó directo del final del Brasileirao, terminó la temporada en España y a la nada ya estaba terminando su participación en la fase de grupos de la Copa América y pensando en regresar con el Betis para hacer una buena pretemporada. Tras esto, más viajes largos sin descanso con su selección en el primero de los parones de selecciones. Está igual de claro en estos momentos que el futbolista necesita el apoyo del cuerpo técnico y un gran trabajo personal para volver a su mejor nivel, pero también la paciencia de una afición que está desilusionada con lo que está viendo hasta el momento de su plantilla. Su vuelta se antoja clave para un esquema que quedó huérfano con la salida de Guido.