El 'palo' de Fornals por la polémica arbitral: "Es hora de que como club digamos que ya está bien"

SEVILLA/Hay muchos elementos que analizar en el empate del Real Betis Balompié en el Estadio de Gran Canaria en la noche de este jueves 26 de septiembre en lo que ha sido un partido en el que han vuelto a relucir las carencias del equipo, desde el plano físico hasta la planificación veraniega, pasando por la falta de puntería y la mala suerte de cara a gol. Pero la realidad es que otro de esos elementos importantes ha sido el peso de las decisiones de los dos árbitros que se encargaban, a priori, de impartir justicia entre canarios y andaluces. Ya pasado el minuto 60 de partido hubo una acción en el área local sobre Johnny Cardoso que al menos debió significar una revisión de Sánchez Martínez en la pantalla del VAR o un aviso de Gil Manzano para ello.

Natan de Souza cabeceaba un balón en el segundo palo y lo cambiaba de sentido, dejando totalmente sólo a Johnny Cardoso en el palo contrario para rematar a placer de cabeza tirándose en plancha. Justo antes de que el estadounidense conectase con el balón, recibía un golpe en la cara con la rodilla de un jugador rival, lo que provocaba que no pudiese rematar de la mejor forma posible y la pelota se fuese por la línea de fondo. Finalmente, con el empate, fue una acción que claramente incidió en el resultado y sobre la que uno de los pesos pesados del equipo, Pablo Fornals, se ha manifestado con un mensaje claro.

Johnny Cardoso recibiendo un golpe del defensor de Las Palmas en el rostro / LaLiga

Es hora de alzar la voz

"En directo no la he visto. Johnny es un tipo muy fuerte, que no suele fingir y no se suele tirar. Nada más he llegado al vestuario y me la han enseñado. Ya es hora de que nosotros, como club, digamos que ya está bien. El fútbol tiene herramientas para mirar estas cosas y que ni siquiera se mire... Duele", comentaba el jugador de Castellón de la Plana en los micrófonos tras el pitido final en Las Palmas. Un mensaje alto, claro y que seguro que cala bastante en una afición que, hasta cierto punto, está hastiada de acciones como estas. Incluso se puede extrapolar a la mayoría de aficiones de la competición que se quejan constantemente de los cambios de criterio del colectivo arbitral según a qué equipos afecten dichas jugadas.

Además, Fornals también habló de lo que supuso este empate ante el colista: "Siempre queremos ganar. Siempre que no se consigue, nos vamos dolidos. A nadie le gusta no ganar, pero dentro de las formas que hay de no ganar, creo que esta es de las mejores. Ya llevamos varios partidos creando muchas ocasiones, jugando un fútbol bonito de presión arriba y atosigar al rival, pero lo que cuenta es meter la pelotita dentro. Es lo que nos está costando en este inicio de LaLiga".

Fornals en el encuentro del Betis ante el RCD Mallorca / Europa Press

Un mal comienzo de partido

La realidad es que el primer tramo del encuentro en clave verdiblanca no fue nada, pero que nada bueno. De hecho, así lo expresaba el volante: "Han sido esos primeros quince o veinte minutos. Ellos vienen en una situación complicada, era de esperar que iniciaran así de fuerte y, más, en su casa. Después hemos hecho un gran partido, hemos creado ocasiones y hemos jugado un buen fútbol. Lástima que no hayamos marcado una más".