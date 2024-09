El penalti que el VAR no consideró a favor del Betis

SEVILLA/No ha sido el mejor partido para el Real Betis Balompié en lo que llevamos de temporada hasta el momento, pero está claro también que el estamento arbitral no esta poniendo de su parte (simplemente haciendo las cosas bien, que es lo que se pide) para que los resultados pudiesen ser mejores. Ya pasado el minuto 60 de partido, en un balón colgado al área de la Unión Deportiva Las Palmas, Natan de Souza cabeceaba un balón en el segundo palo y lo cambiaba de sentido, dejando totalmente sólo a Johnny Cardoso en el palo contrario para rematar a placer de cabeza tirándose en plancha. Justo antes de que el estadounidense conectase con el balón, recibía un golpe en la cara con la rodilla de un jugador rival, lo que provocaba que no pudiese rematar en plenitud de condiciones y la pelota se fuese por la línea de fondo.

En una primera instancia el colegiado del partido, Sánchez Martínez, no consideró que fuese una acción punible. Hasta cierto punto podría ser algo permisible, debido a que la jugada tenía cierta complejidad, pero lo que no tiene disculpa alguna es la no intervención desde el VAR por parte de Gil Manzano. En las diferentes repeticiones mostradas en televisión se aprecia a la perfección como el centrocampista verdiblanco tenía el remate franco y debido al golpe que le dan en la cara no puede efectuarlo de forma adecuada. Además, fue una acción cuya incidencia en el resultado final es clave, ya que en el momento de la acción el encuentro marchaba con empate a uno y una pena máxima siempre supone altas probabilidades de terminar con un marcador favorable.

Un partido no demasiado bueno en clave bética

La realidad es que enfrentándose al colista de la categoría, lo que ha mostrado el equipo de Manuel Pellegrini en el Estadio de Gran Canaria estaba muy lejos de la mejor versión de un equipo que tiene futbolistas para poder jugar muchísimo mejor al fútbol. En la primera mitad se puede apuntar incluso a alguna que otra falta de actitud en los futbolistas, con algunos nombres bastante señalados que se veían andando por el terreno de juego, no dando el 100%. Muchas imprecisiones y pocas ideas futbolisticas en ataque más allá de lo que proponía Gio Lo Celso.

A pesar de ello, fue el equipo verdiblanco el que tuvo más ocasiones de gol para irse con ventaja al vestuario. Muchos pensaban que quizá ese gol del rosarino a pase de Asssane Diao iba a despertar ciertas ganas en el equipo verdiblanco y sobre todo ciertas indicaciones de Pellegrini desde el banquillo, pero nada más lejos de la realidad. Poca inspiración, muchas bajas de jugadores importantes y conforme los minutos pasaban, los minutos pesaban en las piernas de los del equipo de las trece barras. A pesar de ello, un tiro al palo de Bakambu en los últimos minutos del partido a punto estuvo de decantar el peso del marcador a favor de los andaluces, pero la suerte no estuvo de su parte. Es por ello que, ante un empate, la acción en la que se equivoca Sánchez Martínez y su equipo de trabajo ha tenido un peso tremendo en el resultado final.