Oportunidad de oro para Assane Diao

SEVILLA/El Real Betis Balompié visita el campo de la Unión Deportiva Las Palmas este jueves 26 de septiembre con la intención de desquitarse de la derrota bastante complicada que se cosechó el pasado lunes ante el RCD Mallorca en un partido en el que para mucha gente no mereció perder, pero en el que la realidad de lo que es el fútbol puso a los de Pellegrini en su sitio haciendo honor a una de las referencias más históricas del fútbol: "si perdonas, lo acabas pagando". Eso precisamente es lo que no quiere la expedición verdiblanca que le ocurra en el Estadio de Gran Canaria, ante un equipo que ha mostrado una enorme fragilidad defensiva y por eso va colista en la tabla. Además, el encargado de certificar las oportunidades de gol será otro, ya que Vitor Roque se encuentra fuera de juego debido a la lesión de tobillo que oficializó en la tarde de este pasado miércoles.

Teniendo en cuenta que Héctor Bellerín necesitará descanso y es muy probable que su lugar en el latreal diestro lo ocupe Aitor Ruibal, debido también a la lesión de Youssouf Sabaly, las opciones para la delantera se acotan mucho. El Ingeniero manifestó que Bakambu no está todavía para un partido completo: "A Bakambu lo tenemos que llevar con cuidado. No está para noventa minutos y ya veremos quién juega de 9 mañana". Claro, esto no significa que vaya a ser titular ante los de Luis Carrión, pero sí deja claro que antes o después va a aparecer la oportunidad para un futbolista que el chileno ya ha manifestado que sólo ve como delantero y que necesita minutos sí o sí para intentar evolucionar y dar un golpe encima de la mesa; Assane Diao.

Assane Diao en una acción ante el Kryvbas ucraniano en el encuentro de UEFA Conference League / Europa Press

Un futuro que debe formarse

Por un motivo u otro, la salida de Assane Diao al Feyernoord no terminó de producirse y eso implica que los minutos que el jugador necesitaba para poder seguir su progresión como futbolista y pulir aquellos aspectos que todavía no pueden colocar como el delantero titular del Betis, los tiene que tener en Heliópolis y no en otro club. La realidad es que es una situación comprometida, ya que tan cierto es que necesita confianza y tiempo de juego como que al final el entrenador está para tomar las mejores decisiones para el equipo, y colocar a un inexperto Assane en situaciones en las que se necesita rendimiento inmediato y goles puede ser un poco complicado.

El campeón del europeo sub-19 este verano con la selección española lo que sí ha demostrado, y de sobra, es tener una serie de características que pueden darle la oportunidad de ser la referencia ante la UD Las Palmas. Ya no solo con Carrión, también jugaban con una defensa muy adelantada con García Pimienta y esto, ante equipos que tenían jugadores rápidos en el ataque, solía pasarles factura. Los amarillos necesitan la victoria sí o sí, en su casa, ante su gente, y esto puede obligarles a ser considerablemente valientes, jugar con la defensa bastante alta y dejar muchos espacios. Ahí aparece el canterano bético, con Lo Celso y Fornals lanzando buenos pases desde atrás y Diao aprovechando con su velocidad (su principal virtud) esos huecos.

Assane Diao, en el banquillo del Betis del Benito Villamarín antes del inicio de un encuentro. / E. P.

Secar la pólvora, una obligación

Quizá, los duelos uno contra uno son el mayor 'debe' de este futbolista, un aspecto que se necesita de forma casi obligatoria cuando se juega en la banda y por ello Pellegrini lo ve más arriba. Esto, en una posición en la que en la mayoría de las ocasiones va a tener que correr al espacio, no le hace tanta falta. Además, un aspecto a destacar es la situación con las lesiones de la Unión Deportiva. Casi con total seguridad van a faltarles los cuatro defensas titulares (aunque queda la duda de Álex Suárez, que estaba trabajando muy duro en las últimas horas antes del partido para poder llegar). Assane también puede verse beneficiado de algo que no sólo le pasa al Betis y puede ocurrirle a todos los equipos; que la unidad B no sea tan fiable como la unidad A.