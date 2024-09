Vitor Roque, esguince en el ligamento interno del tobillo y casi descartado para el derbi

SEVILLA/El delantero del Real Betis Balompié era la principal ausencia del conjunto verdiblanco en la mañana de este miércoles tras ausentarse también en la sesión del pasado martes. Ya ayer se encendían todas las alarmas al verlo llegar a la ciudad deportiva con un vendaje notorio en el tobillo izquierdo. Hoy, no sólo no entrenaba, sino que las cámaras de Diario de Sevilla lo han captado en exclusiva acudiendo a la clínica a pasar unas pruebas médicas para determinar con exactitud la lesión que sufría y el tiempo de baja que no estaría disponible para Manuel Pellegrini en los próximos e importantes partidos de LaLiga.

El parte médico que detalla la situación del sudamericano detalla lo siguiente: "Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club a nuestro jugador Vítor Roque, se ha confirmado un esguince de bajo grado del ligamento interno de su tobillo izquierdo. El pronóstico dependerá de la evolución del proceso". Un parte que no refleja por tanto una lesión grave para el futbolista, pero que sí debería dejarlo en el dique seco, con suerte unas dos semanas. Si el progreso en la recuperación no es del todo bueno, el tiempo de retraso podría alargarse incluso hasta las tres.

Vitor Roque acude a las pruebas médicas / Mario Míjenz

¿Qué tiempo se estima de baja?

La realidad es que es una lesión en la que el cuidado debe ser importante, ya que de no tratarse de la mejor forma posible y siguiendo las indicaciones del cuerpo médico a rajatabla, podría complicarse e incluso traducirse en algo más importante en el futuro. Los pronósticos normales hablan de como mínimo unas dos o tres semanas de baja, por lo que lo normal es que después del parón de selecciones vuelva a estar disponible y al 100% de cara al partido en El Sadar. Eso sí, ha habido casos en los que la evolución de este tipo de contratiempos ha sido bastante positiva y los profesionales han vuelto antes a la actividad.

Vitor Roque se escapa con el balón de Antonio Sánchez. / José Ángel García

¿Vitor Roque se perderá el derbi ante el Sevilla?

Es una opción de altísimas probabilidades en estos momentos. El encuentro entre el Betis y el Sevilla se celebrará el próximo domingo 6 de octubre, por lo que quedan menos de dos semanas y eso obligaría a que el proceso de recuperación fuese excesivamente rápido y, por tanto, llegar incluso a forzar al futbolista para este partido. Esto es algo que no acostumbra a hacer Manuel Pellegrini, que seguro valora poder tener sin problemas al delantero a la vuelta de la fecha FIFA durante toda la temporada a que juegue un partido tan físico como el que los enfrenta con el eterno rival y pueda perderse más duelos en el futuro.

Además, el Ingeniero en rueda de prensa hacía referencia a la situación del delantero: "Vitor tuvo en el partido pasado un golpe fuerte en el tobillo que lo limitó en el segundo tiempo. Ayer tuvo un dolor mayor, lo están examinando para ver qué lesión tiene. No irá citado", al igual que también hacía referencia a la situación que vivía con los fallos de cara a portería: "Sabemos que tiene 19 años, es un jugador en formación. Tiene un potencial futuro importante. Quizá ha errado muchos goles, si los mete estaríamos en otra ubicación en la tabla y quizás Vitor no estaría aquí. Ya le entrarán, como a muchos otro goleadores. Él genera ocasiones y ojalá después tenga efectividad para convertirlas".".