Pellegrini: "Vamos a ganar más que perder de la manera en la que estamos jugando"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una amplia rueda de prensa en la que ha tratado diferentes cuestiones de cara al choque ante Las Palmas.

Las Palmas

"Veo un encuentro difícil, como todo los de la Liga. Un equipo que quizás ha tenido variantes dentro del plantel. El año pasado hizo una gran primera vuelta, habrá que hacer un partido completo para puntuar".

Vitor Roque y Bartra

"Vitor tuvo en el partido pasado un golpe fuerte en el tobillo que lo limitó en el segundo tiempo. Ayer tuvo un dolor mayor, lo están examinando para ver qué lesión tiene. No irá citado. Bartra va en proceso de recuperación muscular. Sabíamos, al igual que pasó con Nabil, que las lesiones largas luego acarrean lesiones de distintos tipos musculares. Esperemos que esté lo antes posible".

Bakambu

"A Bakambu lo tenemos que llevar con cuidado. No está para noventa minutos y ya veremos quién juega de 9 mañana".

Cardoso

"Johnny se reintegró con el equipo, va a estar en la lista de citados. Fue una molestia que tenía para que no recayera. Ya está recuperado y no tiene problemas".

Sabaly

"Ha tenido un número importante de lesiones. Nos aporta mucho estando al cien por cien. En los últimos partidos lo cambiamos por Héctor para no sobrecargarlo más. Veremos a ver la lesión muscular para cuánto tiempo va a ser".

Las Palmas: 18 partidos sin ganar

"Nosotros, a pesar de las bajas, tenemos un plantel para intentar sacar partido tras partido. Al plantel lo veo comprometido. No pudimos ganar tres partidos seguidos, son cosas que suceden en el fútbol. Vamos ahora a enfrentarnos con un rival complicado. Esa estadística no sirve para el partido siguiente. Vamos a intentarlo desde el primer minuto".

Puntos dejados

"Todo punto que dejamos en el camino lo vamos a echar en falta. Mientras más puntos tengamos, mejor todavía. Entorno a eso hay evaluación de un equipo. De las cuatro veces que nos dejamos puntos, ante Girona y Alavés merecimos más por ocasiones. El Madrid nos superó en el tramo final del partido y ante el Mallorca pudimos resolver el partido y no lo hicimos, y al final perdimos por un rebote. Hay que estar tranquilo, el equipo esté en un funcionamiento bastante aceptable. Creo que vamos a ganar más que perder de la manera en la que estamos jugando".

Polivalencia de Ruibal

"Yo creo que la polivalencia de Aitor es importante. Se acomoda bien a distintos puestos. Me alegro por tener un jugador polivalente como es Aitor. No me quejo de los que no están por lesiones, sino hay que exigirles a los que están. Ojalá el plantel pueda mantener un rendimiento alto para lograr puestos europeos".

Portería

"Siempre las derrotas traen consecuencias y más a nivel periodístico. En los últimos seis partidos, cuatro porterías a cero. Es un puesto muy bien cubierto. Tenemos a Adrián, a Fran Vieites, que viene pidiendo paso... No es un tema por el que estemos preocupados. Rui no ha cometido errores gravísimos para decir que está en un mal momento".

Vitor Roque y los centrales ante el Mallorca

"De los dos centrales, Llorente y Natan, igual que Rui Silva, se venía hablando de su buen nivel. En el primer gol tuvieron alguna responsabilidad, pero es imposible no cometer errores nunca. Ellos no tienen responsabilidad en el segundo gol. No se puede pedir que tengan cien por cien de acierto. ¿Cuántos balones después sacaron? Vitor Roque es distinto. Sabemos que tiene 19 años, es un jugador en formación. Tiene un potencial futuro importante. Quizá ha errado muchos goles, si los mete estaríamos en otra ubicación en la tabla y quizás Vitor no estaría aquí. Ya le entrarán, como a muchos otro goleadores. Él genera ocasiones y ojalá después tenga efectividad para convertirlas".

La falta de acierto y la fragilidad defensiva

"A mí siempre me preocupa todo. Hay momentos que sí estamos con un volumen ofensivo importante y tenemos pocos goles tengo que estar preocupado. En el aspecto defensivo, el último gol le pega a Bellerín y se la desvía a Rui Silva. En términos generales, el volumen defensivo es adecuado y atrás no nos llegan demasiado. Los resultados me preocupan, 8 de 18 para nosotros no es bueno, pero el camino es hasta ahora el adecuado. El equipo está funcionado en volumen ofensivo y defensivo".

Balón parado, más tensión

"El balón parado decide muchos partidos. Por supuesto tenemos que ser conscientes de que estamos con un déficit. El fútbol va cambiando. Hay que tener la máxima concentración e identidad".