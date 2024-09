Las Palmas - Betis: Test para el fondo de plantilla

Sevilla/El Betis disputa hoy su segundo partido de Liga de la presente semana. Y lo hace con el objetivo de conseguir una victoria con la que desquitarse de la derrota del pasado lunes ante el Mallorca en el primer borrón de la temporada. Un revés encajado en el descuento de un partido en el que los verdiblancos no fueron eficaces de cara a la portería y tampoco estuvieron bien a nivel defensivo, por lo que tendrán que mejorar esta tarde sus prestaciones si quieren salir victoriosos ante un colista, Las Palmas, que aún no conoce la victoria en lo que va de campeonato.

Y será una prueba para ir comprobando el nivel del fondo de plantilla actual, teniendo en cuenta las bajas jugadores como Bartra y Vitor Roque, además de Sabaly y las ya sabidas de William Carvalho e Isco, en la política de rotaciones que Manuel Pellegrini ejecuta cada temporada ante el cargado calendario de partidos. Además, en la previa del choque ante los amarillos, el técnico chileno volvió a resaltar la importancia de que el plantel, una vez más, vuelva a responder ante las ausencias con un rendimiento individual y colectivo importante en pos de regresar a la senda de la victoria, por lo que el cuadro heliopolitano tendrá que mostrar que tiene más argumentos –tanto el entrenador como la dirección deportiva entienden que el plantel es equilibrado– para no depender tanto de Lo Celso, o de algún chispazo de Abde, pues la sensación en estos momentos es que el Betis es un equipo cogido con pinzas muy dependiente del excelente jugador rosarino.

En cuanto al posible once, todo apunta a que el santiaguino seguirá apostando por Rui Silva en la portería. La defensa podría estar compuesta por Bellerín, Llorente, Natan y Perraud; en la medular podría entrar Fornals para acompañar a Marc Roca; con Ruibal en la derecha, Abde en la izquierda, Lo Celso y Assane Diao en punta. No obstante, la polivalencia de Ruibal podría hacer que éste pudiera actuar también como 9 y Assane, o bien el Chimy Ávila, en la derecha. Diferentes opciones para un Pellegrini que no está contento con la puntuación actual en la tabla, pero sí con la forma de jugar.

El Betis tendrá delante a un conjunto isleño que intentará sobreponerse a las importantes bajas en defensa y encomendarse a sus jugadores de ataque para sacar adelante el partido y no hundirse más en la tabla. Los de Luis Carrión están muy mermados atrás, con su cuarteto más habitual lastrado por diferentes lesiones. Álex Suárez sufrió un esguince de tobillo hace dos jornadas ante el Athletic y apura sus opciones para llegar al partido, algo que no podrán hacer McKenna, Marvin y Mika Mármol, lesionados frente a Osasuna. Con todos esos problemas, y si Carrión decide no arriesgar con Álex Suárez, la defensa titular estaría formada por Viti, Juanma Herzog, Álex Muñoz y Sinkgraven. De medio campo hacia adelante, el técnico catalán sí tiene más opciones donde escoger.

Los amarillos no ganan desde febrero, momento desde el cual tampoco han sido capaces de mantener su portería imbatida en casa. Pese ello, cuentan con jugadores de calidad, como Moleiro, por lo que el Betis tendrá que hacer un partido completo si quiere puntuar en un duelo para seguir viendo el nivel del fondo de plantilla.