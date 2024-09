El Betis acusa su falta de gol en su visita al colista (1-1)

Resultado decepcionante para el Betis a pesar del punto sumado como forastero en su visita a la Unión Deportiva Las Palmas. Los verdiblancos se quedaron a medias en el intento de remontada del gol inicial de Moleiro y ahora dependerá de cómo se vea la botella, si medio llena o medio vacía. Lo cierto es que las diferencias de calidad entre ambas plantillas eran tan abismales que no es fácil de entender que los verdiblancos no se marcharan con todo el botín.

Tuvieron ocasiones de sobra para ello, incluido un disparo al palo de Bakambu en plena recta final (82'), pero a este Betis le sigue faltando definición, más gol, y se agarra sólo al acierto que está demostrando Lo Celso desde su llegada. El argentino, pese a no participar en los tres primeros partidos, lleva cuatro goles de los siete que han anotado hasta el momento los verdiblancos.

Son los datos objetivos y no es mala cosa que el centrocampista, en su posición de mediapunta cerca del delantero, lleve ese número de tantos. Lo que no tiene tanta explicación es que no reciba la ayuda de sus compañeros en esa faceta tan fundamental para desequilibrar citas aparentemente igualadas. En el estadio Gran Canaria tuvo lugar una de ellas, aunque se veía que los béticos eran mejores, y sólo la carencia de esa definición impidió que llegara el triunfo.

Tiro al poste de Bakambu

Fueron varias llegadas consecutivas a partir de la hora aproximadamente. En la primera, Loiodice le sacó un balón milagroso a Johnny tras una dejada de Natan de cabeza (62'), después tendría una ocasión clarísima Bakambu en lucha con Herzog (67'). Un doble remate de Perraud y Chimy Ávila, ambos a las manos de Cillessen (80'), precedieron al disparo al poste de Bakambu. Y ahí se cerró la producción ofensiva de los heliopolitanos, que lo intentaron sin ninguna peligrosidad.

Hubiera sido una remontada para un Betis que demostró sobre el terreno de juego que, a día de hoy, está a mil años luz de esta Las Palmas. Los hombres de Pellegrini no necesitaban siquiera un juego brillante para salir con los tres puntos del estadio insular. Les bastaba con tener paciencia, dejar correr los minutos y aprovechar las facilidades que concedían los canarios en su castigada línea de atrás.

Con la lesión de Vitor Roque, Pellegrini apostó por Assane Diao, primero, y éste le dio el pase de gol a Lo Celso

Ni el gol inicial de Moleiro en el minuto 9 iba a alterar en exceso el discurrir de un partido que debía estar predestinado para el Betis. Los verdiblancos salieron muy dadivosos atrás, donde les hacía daño el hábil goleador, y ya pudieron ponerse por debajo nada más empezar, pues Rui Silva impidió que su compatriota Fabio Silva anotara en el minuto 2 tras un excelente pase de Moleiro después de una espectacular cacha a Aitor Ruibal, esta vez lateral derecho de nuevo.

Facilidades en el arranque

El síntoma era preocupante en ese arranque y más lo sería tras el remate fácil de Moleiro en el segundo palo para colocar el uno a cero. Pero restaba un mundo por delante y bastaba con que el Betis no se impacientara, con que supiera esperar a que las piernas de los canarios fueran teniendo plomo en ellas.

Las llegadas del Betis fueron continuas desde el ecuador de ese primer periodo y lo raro sería que no llegara el empate mucho antes. Cillessen le hizo la primera parada a Aitor Ruibal en una entrada en solitario por la derecha (22'), después Lo Celso disparó muy escorado con el guardameta neerlandés fuera de su portería (23'), Abde tuvo un cabezazo claro (25'), Fornals disparó mordido tras un rebote en un córner (27'), Abde disparó regular tras un balón que le dejó Assane atrás de cabeza (33') y Marc Roca remató de forma espantosa tras un pase fácil de Lo Celso dentro del área visitante (39').

El Betis comenzó a generar una serie de llegadas continuas hasta las proximidades de Cillessen hasta que empató al filo del descanso

Basta comprobar la secuencia de los minutos de todas esas acciones para confirmar que el chorreo de llegadas era continuo y que el empate tenía que materializarse más temprano que tarde. Curiosamente, parecía que se llegaría al intermedio con el inquietante 1-0, pero no, un excelente pase de Fornals para la carrera de Assane Diao dejó absolutamente en solitario a éste delante de Cillessen. Sin embargo, el delantero prefirió la vía más segura, le regaló el gol a Lo Celso y éste dejó a los suyos con todas las opciones de confirmar la remontada en el segundo periodo.

El Betis no sólo había salvado un arranque preocupante, sino que llegaba al tiempo de descanso con la sensación de que era infinitamente mejor que el colista de la Primera División y que, de no mediar ningún accidente, tenía que marcharse de Las Palmas con tres puntos más en su casillero clasificatorio.

Tras el intermedio, Chimy Ávila y Bakambu entraron en el campo para que el congoleño rozara el gol del triunfo con su disparo al poste

Pero el marcador no se iba a mover tras ese tiempo de reflexión. Los béticos sí tuvieron la iniciativa, los cambios de Pellegrini tendían a meterle más mordiente al ataque de los suyos, pero la realidad es que siempre había un pero. El gol no acababa de llegar por este motivo o por el otro y al final quedó la sensación agridulce por el resultado. Empatar fuera de casa nunca está mal, pero parecía que este Betis era muy superior a la UD Las Palmas en lo referente al juego, no así en el marcador, que fue uno a uno.