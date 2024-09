Pellegrini esquiva ante Las Palmas una "película que ya hemos visto"

Sevilla/Recuperar el aliento que arrebató en las postrimerías el Mallorca el pasado lunes se había convertido en casi una obligación viendo la justa puesta en escena que presentó Las Palmas en el duelo que los verdiblancos comenzaron perdiendo por una nueva sangría desde el lateral izquierdo. Pero no fue eso por lo quel el Real Betis se dejó dos puntos ante el colista.

Manuel Pellegrini, temeroso por encontrarse con un desenlace similar o incluso peor -dada la amplia nómina de ocasiones erradas en sendas mitades-, catalogó el encuentro como si de "una película que ya hemos visto" se tratara.

"Acciones que no entran que debíamos haber liquidado mejor. A excepción de los primeros quince minutos, creo que Las Palmas jugó bien. Ahí no tuvimos el control del partido. Con el gol en el minuto 90 habría sido una película ya vista, como hace pocos días en casa", apuntó el técnico en la sala de prensa del Estadio Gran Canaria.

El Ingeniero, que planteó hasta cinco cambios en el once con respecto a la cruel derrota ante los bermellones el lunes, no entró a valorar una acción que podría haber decantado el partido. Entre Sánchez Mártinez, árbitro principal y Gil Manzano, encargado de la dirigencia del VAR, no consideraron como punible un rodillazo en la cara dentro del área a Johnny Cardoso.

Más allá de las innumerables ocasiones que ahora ha de lamentar el equipo heliopolitano, la clave está en el primer cuarto de hora de juego, donde Las Palmas logró adelantarse gracias al gol de Alberto Moleiro. Antes Fabio Silva había desperdiciado un mano a mano muy claro ante Rui Silva tras tirar un desmarque preciso a la espalda de la pareja de centrales formada por Natan y Diego Llorente, cuya dupla sugiere conformidad al chileno. ¿Qué pasó entonces para que el Real Betis entrará de esa forma al encuentro? El preparador chileno dirigió su respuesta a la condición de local de los grancanarios. "Pasó que Las Palmas era local, tiene buenos jugadores. Nos superó en la salida del encuentro."

Pellegrini aclaró su planteamiento inicial. "Intenamos primero esperar atrás, pero nos hicieron el gol e intentamos apretar más arriba y empezamos a recuperar con más frecuencia". Las llegadas se conviertieron en constantes, pero pese a engordar la estadística el tanto de la igualada no llegó hasta los minutos finales del primer acto. Assane Diao cedió a Lo Celso en un acto de ¿generosidad, cobardía?. El balón entró y todos esperaban que en el segundo acto los sevillanos lograran voltear el marcador. "Las ocasiones fueron más claras en el segundo, pero la cantidad en la primera fue importante", analizó un Pellegrini que como él mismo declaró acabó con "un sabor amargo".

Por último, la prensa local aprovechó para preguntarle por un nombre propio, el de Álvaro Valles. "La verdad es que prefiero no contestar, son especulaciones. Álvaro Valles es un jugador de Las Palmas. Ya veremos que pasa en el futuro. Tenemos la portería bien cubierta, estamos muy contentos", zanjó el asunto.