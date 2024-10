El clásico ridículo del Betis en Nervión

Sevilla/Mal haría el Betis en quedarse sólo con la acción del penalti y no hacer autocrítica. Esa acción no sirve para justificar el partido que firmó en Nervión y que acabó en otro capítulo vergonzoso para el que siente en verde y blanco. Empezando por la puesta en escena, con unos 15 minutos a merced del rival, la nula reacción tras el 1-0 –incluso estuvo más cerca el segundo si Lukébakio no perdona las dos clarísimas ocasiones que tuvo– y la incapacidad para generar algo de peligro en el descuento. La sensación siempre presente de que con el 1-0, el partido se había acabado. ¿Por qué? Porque el Betis no tiene fútbol ninguno fruto de un doble pivote que ni crea ni destruye, sin jerarquía; y porque no tiene gol más allá del que viene aportando Lo Celso. Y a eso se le suma un entrenador que no cambia nunca el guión. El clásico hombre por hombre en los cambios. ¿Ni perdiendo puede poner a los dos delanteros juntos y variar el dibujo? Y ni hablar de otras cualidades tan importantes a la hora de saber jugar este tipo de partidos.

Defensa

Desde el principio se vio un Sevilla que quiso la pelota y que tuvo claro cómo y por dónde hacerle daño al Betis, percutiendo y desbordando a Ricardo Rodríguez. Por el otro lado lo intentaba Ejuke sobre Bellerín y así hasta llegó un gol anulado por fuera de juego. Menos mal, que una de las cosas más fiables del Betis este año, la pareja Diego Llorente-Natan, aguantó el tipo siempre –no hubo rastro nunca de Isaac Romero–. Y eso que sobrepasar al doble pivote Johnny-Marc Roca no le resultaba complicado al Sevilla, siendo en teoría una pareja más de contención que para generar fútbol, que se hizo dominador del centro del campo. En la segunda parte, los dos centrales mantuvieron al Betis en el partido, pero la parcela ofensiva fue inoperante.

Ataque

El plan del Betis se limitó a esperar algún fallo en la salida del balón del Sevilla. Dos cometió Nianzou, pero Vitor Roque sigue tirando con balas de fogueo. Negado ante el gol, pese a tener ocasiones y moverse buscando asociarse con Lo Celso, que acabó desaparecido del partido.

Ni con el 1-0 reaccionó el Betis. Nada. Ni un acercamiento con peligro real salvo un tiro lejano de Abde –muy desaparecido con respecto a otros partidos– en otra mala entrega en la salida de los sevillistas, que incluso pudieron sentenciar el partido en la recta final. Ni en el tiempo añadido, ya con el rival con diez, hizo daño el Betis a un rival que sin Agoumé empeoró.

Virtudes

La pareja de centrales, con un Natan metidísimo en el partido en todo momento, aguantando pese a acabar lesionado.

Talón de Aquiles

El doble pivote, la nula reacción tras el 1-0 –ni en el descuento siquiera–, la pérdida de calidad en el plantel y la nula mano de entrenador en la lectura del partido.