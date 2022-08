Dos años después, Pellegrini repitió once inicial

Manuel Pellegrini tiene lo que tiene ahora mismo en la plantilla entre lesionados y jugadores no inscritos, por lo que su política de rotaciones para tener a los jugadores frescos y metidos en la dinámica de grupo al cien por cien tendrá que esperar. Eso obligó al técnico chileno a repetir en Son Moix el mismo once inicial que venció en el debut liguero al Elche por 3-0. Una circunstancia, la de alienar el mismo equipo de salida, que no firmaba el Ingeniero desde hace dos años, concretamente también en las dos primeras jornadas de liga de la campaña 2020-21, hace casi dos años.

Entonces el Betis arrancó la temporada ganando en su visita al Alavés por 0-1 alineando a Claudio Bravo, Emerson, Mandi, Marc Bartra, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Paul Akouokou, Tello, goleador en el tiempo de prolongación, Canales, Juanmi y Sanabria. Una jornada después el entrenador heliopolitano repitió once inicial ante el Valladolid venciendo por 2-0 con los goles de Fekir, de penalti, y William Carvalho.

En los 101 partidos que lleva Manuel Pellegrini al frente del equipo heliopolitano, es la segunda vez que repite once inicial en dos partidos consecutivos.

Las bajas por lesión de Canales, Sabaly, Víctor Ruiz y Camarasa, la ausencia por sanción del recién inscrito Luiz Felipe y la imposibilidad de convocar a los no inscritos Guardado, Joaquín, Luiz Henrique, Claudio Bravo, Willian José y también Camarasa, no deja al técnico demasiadas opciones y repitió once inicial. Quizá no lo haga un tercera vez, algo que no ha hecho nunca, ya que puede recuperar algún jugador.