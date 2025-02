Antony se expone a dos partidos de sanción por este punto clave del acta arbitral

SEVILLA/En unos días en los que las quejas, la polémica y en general, el mundo arbitral está en el punto de mira, el VAR y sobre todo, Alberola Rojas, se han vuelto a equivocar en contra del Real Betis Balompié en el partido contra el Getafe CF. La victoria de los de Manuel Pellegrini en el Coliseum (1-2) reduce el impacto negativo de la expulsión de Antony Matheus dos Santos, que irá tomando envergadura a medida que se acerque el partido de la próxima semana contra el Real Madrid. Todo ocurrió en el minuto 93 de partido, con 1-2 en el marcador, y en una situación realmente incomprensible. Aquí llega el primer análisis. Lo evidente es que Antony se equivoca yendo al suelo, sin posibilidad alguna de disputar la pelota y con una inercia en la carrera en la que se intuía que iba a por el futbolista rival.

A partir de aquí, lo que queda es analizar la jugada y las imágenes que se ven en la realización. Con una total claridad, se aprecia como Antony corre detrás de Juan Iglesias para presionar un pase hacia David Soria. El brasileño se tira con la pierna izquierda totalmente extendida en un intento totalmente desesperado (ya que no llegaría en ningún caso) por cortar ese envío. Con su otra pierna, la derecha, también va al suelo. En un principio la tiene recogida, en última instancia la extiende. Aquí es donde se produce el impacto con la bota derecha de Iglesias.

Un impacto demasiado leve

En directo, todos los espectadores y también el colegiado, consideraron que era para expulsión por cómo fue Antony. Pero las imágenes demostraron que la acción no era, para nada, merecedora de tarjeta amarilla. Se observa perfectamente como el único contacto que hay es el de la zona de los cordones de la bota derecha de Antony con la zona de los tacos de la bota derecha de Juan Iglesias. Y, como también se aprecia en el vídeo, el contacto es mínimo y sin ningún tipo de fuerza ni de intensidad. De hecho, la pierna toca el suelo antes del pie del rival, por lo que toda la fuerza que llevaba en la caída se frenó con el suelo.

El error más grave, por tanto, es del árbitro de VAR, Martínez Munuera, que no consideró óptimo llamar a su compañero para una revisión. Además, según el acta redactada por el responsable de impartir justicia, podrían ser dos los partidos de sanción, ya que la norma dice que en aquellas acciones en las que no hay opción de disputar el balón: "Si la acción descrita en el párrafo anterior se produjera al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 del presente Código”.

El acta, definitiva para poder recurrir la sanción

Aunque eso parece que no es lo que vio Alberola Rojas, y así redactó el acta el árbitro del partido: “Por entrar por detrás a un adversario sin posibilidad de disputar el balón, utilizando una fuerza excesiva”, el motivo por el que fue expulsado.

A falta de lo que diga la Comisión de Disciplina de la RFEF, lo normal es que el brasileño sea sancionado con un encuentro según recoge el artículo 121 del Código Disciplinario. "La expulsión directa durante el transcurso de un partido acarreará la imposición de la sanción de suspensión durante, al menos, un partido, salvo que el hecho fuere constitutivo de infracción de mayor gravedad, con la accesoria pecuniaria correspondiente", expone. Tanto Isco como Manuel Pellegrini hablaron tras el partido sobre la polémica acción, que dejará al Betis sin su estrella ante los de Carlo Ancelotti.