Manuel Pellegrini abre los ojos a David Soria: "No creo que sus declaraciones respondan al partido"

Triunfo elitista para las huestes de Manuel Pellegrini en territorio minado, el Coliseum de Getafe. Llegaban los dos conjuntos separados por dos puntos y con Europa en el punto de mira. Salen los verdiblancos con la opción de un nuevo viaje europeo reservado tras luchar contra sí mismos en un nuevo final de muchos sudores fríos. El Betis está en Europa después de varias jornadas. Cuando se levanten este lunes en Sevilla, mirarán la clasificación y verán el nombre de su club entre los máximos candidatos a subirse al tren. 35 puntos, los mismos que el Rayo Vallecano.

Con el desenlace del encuentro David Soria arrojó unas críticas palabras a la supuesta estrategia de Pellegrini y los suyos en el tramo final. "El Betis ha hecho lo contrario a lo que va pregonando su entrenador, que va diciendo que es un amante del fútbol y que ellos pierden el tiempo. Imagino que no estará contento con el partido de su equipo", afeó al chileno, que no se adentró de lleno en la disputa, pero sí quiso constatar la "superioridad" de su bloque. "Metimos dos goles. Ellos hasta antes del gol, Adrián no había tenido ninguna tapada importante".

No quedó ahí el asunto. Quiso resaltar el buen partido entre ambos. "Incluso Getafe que es un equipo que corta mucho la jugada permanentemente creo que también jugó. Nosotros hicimos el fútbol que hacemos siempre. No hubo pérdidas de tiempo". Aunque afinó que "todos los equipos que van ganando por supuesto que hacen tiempo. Pero no simulan faltas ni se quedan tirados en el suelo". ¿Este si es un mensaje hacia Bordalás y su tan cuestionado manual? "No creo que las declaraciones (de David Soria) correspondan al partido de hoy", zanjando el asunto.

Siempre es difícil sacar adelante los partidos en el campo de los madrileños, pero para el Ingeniero, su equipo "mantuvo el nivel de juego y la seguridad defensiva que venía demostrando en estos dos últimos partidos. Son tres puntos muy importantes que nos acerca en una liga que va a seguir muy apretada por conseguir esos puestos europeos".

"Antony aprenderá"

Antes de ese cruce indirecto de palabras, se sucedió otra de las acciones reseñables de este Getafe-Betis correspondiente a la jornada vigesimoquinta: la expulsión de Antony por una poco apropiada entrada por detrás sin ningún tipo de sentido independientemente del alcance. "Va a ser lamentable su pérdida en el próximo partido (ante el Real Madrid). Nos está dando mucho, pero creo que le servirá de aprendizaje", detalló sobre esa desconexión del brasileño que, por cierto, no vio o no quiso ver.