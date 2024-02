Los diez aprendizajes de Bartra durante la recuperación de su extensa y grave lesión

Marc Bartra se lesionó de máxima gravedad a principios de octubre del pasado año y aún continúa al margen de sus compañeros. El central catalán, que únicamente ha disputado cuatro partidos con la elástica verdiblanca a lo largo de este curso, fue operado en el tendón de aquiles debido a un síndrome de Haglund que le ha apartado de los terrenos de juego hasta cuatro meses.

La fase de recuperación del zaguero verdiblanco está siendo extensa, cuidadosa... y muy dura desde el punto de vista personal, pues el defensor cumplió su sueño de regresar al Betis tras su paso por el Trabzonspor y apenas ha podido participar con su 'nuevo' equipo. Así lo ha transmitido el propio Bartra en un post de Instagram donde ha desvelado diez puntos de aprendizaje a lo largo de estos interminables meses de calvario.

Los primeros pasos y el aprendizaje constante

En su cuenta de Instagram, Bartra ha subido una extensa publicación donde desvela, punto por punto, todas las fases de este período y dónde está encontrando el punto de aprendizaje en cada una de ellas: "El primer paso es mental y es aceptar que estás lesionado y que vas a tener que estar mucho tiempo sin hacer lo que más te gusta y por lo que sientes devoción: jugar al fútbol y competir para ayudar a tu equipo", inicia el futbolista bético.

"La importancia de rodearte de la gente que quieres y que te quiere" y "ponerte pequeñas metas y retos a corto plazo; tener la mente en el presente apoyándote de los profesionales que te rodean" son los dos siguientes pasos, mientras el cuarto habla sobre la soledad de este tramo: "Tú y solo tú mismo eres verdaderamente consciente de lo duro que llega a ser el proceso y las muchas horas que inviertes diariamente, semana tras semana en entrenamientos y fisioterapia".

Los días libres y la personalidad, fundamentales

"Días complicados, en los que notas que no avanzas y en los que sientes que está costando incluso más de lo que ya pensabas que costaría", prosigue Bartra, quien entiende que es fundamental una personalidad fuerte en estos casos: "No caer en victimismos y en la queja constante. El no poder jugar ni competir sumado a los dolores y molestias que vas teniendo en el proceso, hacen que estés más irritable y eso también afecta a la gente de tu alrededor".

El catalán continúa con "seguir trabajando tu mente y utilizar todas las herramientas aprendidas durante años", además de transmitir que es vital el tiempo de desconexión: "Lo importantes que son los días libres para poder descansar del trabajo diario haciendo lo que te apetezca hacer. (Cosa que no suele ser bien vista por la demás gente, que piensa que tendrías que estar 24/7 encerrado en casa o en el gimnasio enfocándote solo en recuperarte)", añade.

En última instancia, Bartra piensa en "la importancia de la paciencia y la fe interior de que vas a volver más fuerte en todos los niveles y que si sales de esta nadie ni nada te va a poder parar" y en la "satisfacción de superar otro obstáculo más en tu vida. Vas a creer más en ti que nunca", sentencia.

El apoyo de los compañeros

Varios futbolistas del Betis, como Guido, Pezzella, Assane, Altimira, Marc Roca o Juan Miranda, han transmitido mensajes de apoyo al central tarraconense a través de respuestas en su publicación: "Queda menos", "eres increíble" o "positivo siempre" han sido algunas de las contestaciones.

Finalmente, Bartra deja su último punto de reflexión: "Si algo aprendí durante todos estos años en la élite y al convivir con los mejores jugadores del mundo es que la diferencia entre las personas exitosas y las mediocres está en el cómo se afronta la adversidad y lo fuertes que salen de ella", concluye.