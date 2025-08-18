Los jugadores del Betis, uno a uno: Ruibal sí ejerció de delantero; Cucho y Chimy, no

Decepcionante empate del Betis en el estreno liguero en el Martínez Valero por la impresión de superioridad que dio en muchas fases y que no terminó de plasmar sobre el césped por el plan conservador de Manuel Pellegrini. Le faltó al equipo verdiblanco una mayor porcentaje de acierto en sus escasos acercamientos. Ahí fallaron Cucho primero y Chimy luego en la suerte suprema, en la que sí acertó Ruibal, trabajador y goleador del equipo.

Pau López Poquísimo trabajo ante un Elche que apenas remató seis veces, dos a puerta. Vendido en el gol, seguro en alguna salida aérea.

Bellerín De más a menos. Fue un arma del ataque en las contras y la primera ocasión la generó él con una delicadeza de tacón y un pase atrás a Ruibal (11'). Luego se ancló para cerrar su flanco mal que bien.

Bartra Siempre atento, realizó varios cruces y cortes en el área muy oportunos. Apenas un despiste en la única ocasión del Elche en la primera mitad, en un centro paralelo que no despejó (48').

Natan Efectivo y seguro salvo cuando tiró de cierta brusquedad innecesaria, como en la tarjeta amarilla en el centro del campo o en una falta en el minuto 93'.

Ricardo Rodríguez Apenas subió, aunque le dio un balón de oro a Cucho para el 0-2 (64'). Por su flanco llegó el gol y el mayor peligro del Elche.

Ruibal Gran primera mitad, de trabajo y de desmarques, como en su gol o en la ocasión del minuto 11. Su salida del campo fue negativa.

Altimira Gran partido del mediocampista catalán. Casi todo lo hizo bien sin complicarse, con numerosos robos, como el previo a la jugada del 0-1.

Fornals Clave en el 0-1 dando apoyo a Riquelme antes de su pase a Ruibal. Más centrado en robar, lanzó con rapidez, pero se fue yendo del partido.

Lo Celso Fue el mejor lanzador en el plan de Pellegrini de aguantar y salir rápido tras las pérdidas del Elche. Pero le faltó aparecer más en ataque, cuando actuaba de segundo punta.

Riquelme Excelente pase en el gol y buenos movimientos, de fuera hacia dentro. Buscó el gol y casi lo logra (57'). Se hundió su flanco con su cambio.

Cucho Tuvo una ocasión de oro tras deshacerse de su marcador, pero abrió demasiado el pie ante Dituro (64'). Pocas apariciones porque el Betis tardó en atacar.

Pablo García Salió voluntarioso, pero coincidió con el zafarrancho del Elche y sólo dejó alguna pincelada actuando de extremo derecho.

Chimy Ávila Su salida por Riquelme resultó estéril. Tuvo el 0-2 en un gran balón de Lo Celso a la primera, pero no atinó tras la atinada devolución de Pablo García (75').

Bakambu No le salió nada en los escasos minutos que tuvo.