SEVILLA/El Real Betis Balompié sigue preparando el partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports ante el CD Leganés del próximo viernes a partir de las 21:00 horas. Lo ha hecho este miércoles en una sesión con bastantes nombres propios, como Jesús Rodríguez (cuya renovación está firmada y pronto será oficial) o Marc Bartra y el sustituto sorpresa que ha tenido en el entrenamiento. También lo han sido los internacionales; Abde y Ricardo Rodríguez porque ya han entrenado con el grupo y Vitor Roque porque lo ha hecho en el gimnasio, recuperándose del largo viaje para estar en las mejores condiciones de cara a la quinta cita del curso.

También ha estado en el césped por cuarta sesión consecutiva ha sido su principal competidor por el puesto de delantero, Cédric Bakambu, que ha superado una larga lesión y que poco a poco va volviendo a tener buenas sensaciones con el equipo. Por la cantidad de entrenamientos que acumula, bien podría entrar en la lista de citados, pero él mismo es prudente y sabe que hay que evitar una recaída.

Bakambu durante una sesión de recuperación en la ciudad deportiva / Real Betis

Una lesión muy larga

El propio jugador ha tenido la amabilidad de atender a Diario de Sevilla a la salida del entrenamiento, confirmando que se siente bien, pero siempre con prudencia: "Yo estoy mejor". Le preguntamos si llegaría al viernes contra el equipo pepinero, a lo que contestó: "No sé todavía, pero ya queda poco. Yo estoy bien trabajando y vamos a ver. Poco a poco. Vengo de una lesión larga y hay que volver bien". El propio futbolista confirmaba que hay que tener especial cuidado con las recaídas, y es mejor tardar un poco más en regresar que precipitarse y volver a tener problemas.

La realidad es que a pesar de que ya lleve algunos entrenamientos con el grupo, Manuel Pellegrini pronosticó su vuelta para dentro de un tiempo en la previa del partido ante el Girona: "le queda un tiempo largo, por lo menos a finales de septiembre", por lo que es posible que haya que esperar un poco más para poder verlo vestido con las trece barras pisando el césped en competición oficial.

Mendy, al lado de Iker Losada, y Bakambu han trabajado este viernes con el grupo una vez más. / José Luis Montero

Con ganas de volver al césped

El delantero siempre se ha mostrado con muchas ganas de volver a estar disponible para el Ingeniero. Este siempre le ha dado muchísima confianza y ha respondido con creces a pesar de la lesión. Esto comentaba el propio jugador el pasado 20 de agosto sobre su vuelta: “Todavía no se sabe, yo tampoco lo sé, pero estamos trabajando para volver lo antes posible. Con ganas de volver con el equipo". Unas palabras en las que quizá no esperaba estar de vuelta tan pronto.

No sólo los béticos entienden que es importantísimo para la plantilla. También lo entiende así la Inteligencia Artificial, ya que en la pregunta que se le realizó a este instrumento en este medio, lo colocaba como el máximo goleador del equipo este curso: " "Cédric Bakambu tiene un historial probado de ser un goleador consistente, tanto en ligas europeas como en China. En equipos como el Villarreal, Bakambu tuvo buenos registros en LaLiga, y debido a su experiencia, instinto goleador y posición de delantero centro, es probable que sea el máximo goleador del Betis. Predicción de goles en LaLiga:12-15 goles".