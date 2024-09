Betis: Luz al final del túnel con Bakambu

SEVILLA/La lesión de Isco Alarcón ha supuesto un verdadero drama a corto y largo plazo para la parcela ofensiva y creativa del Real Betis Balompié. A pesar de que no es delantero, su aportación al caudal ofensivo del equipo es fundamental, sobre todo por lo bien que se asocia con futbolistas con las características de Cédric Bakambu o Vitor Roque. El ex del Galatasaray en este caso siempre ha sido 'el niño bonito' del Ingeniero. La temporada pasada ya demostró que cuando estuvo bien, no importaba la presencia de Willian José o Ayoze ni el estado de forma de ninguno de los dos: Bakambu era el titular. De hecho, ya estuvo lesionado y con muy poco tiempo de reaparición, apostó por darle rápidamente la titularidad. Y la realidad es que el jugador respondió con un alto nivel de juego y una oferta de posibilidades diferente a lo que tenía en plantilla el club en ese momento.

Desgraciadamente esa lesión en el derbi ante el Sevilla FC lastró durante todo ese final de temporada a los de La Palmera. En los últimos siete años no había sufrido ningún tipo de lesión muscular y fue llegar al Betis y sufir dos, una de ellas de larga duración. Tras todo el verano a caballo entre su recuperación y sus proyectos personales, poco a poco va avanzando y llegando al fin del proceso de puesta a punto.

Bakambu habla sobre su lesión a la salida del entrenamiento del Betis / Manu Colchón

Parece que acorta plazos

Cuando en Diario de Sevilla le preguntábamos a la salida de un entrenamiento cómo estaba y cuánto quedaba para su vuelta, respondía con un poco de dudas: “Todo bien, estoy mejor. Estoy trabajando para recuperar”, comentaba el delantero congoleño que también habló sobre su vuelta antes del mes de octubre: “Todavía no se sabe, yo tampoco lo sé, pero estamos trabajando para volver lo antes posible. Con ganas de volver con el equipo". Eso sí, Manuel Pellegrini emplazaba su vuelta a finales del mes de septiembre: "le queda un tiempo largo para volver al equipo, a finales de septiembre", comentaba en la previa ante el Girona.

Pero la realidad es que este pasado miércoles 4 de agosto reapareció entrenando con total normalidad con el grupo en lo que debe ser el plan natural de acuerdo a su estado físico. A partir de ahora le tocará un proceso de readaptación que sin duda será lento y sin prisa, pero que abre las opciones de poder contar con él próximamente. De hecho, el entrenador siempre ha dejado claro que para poder reaparecer tras una lesión, hay que acumular al menos una semana de entrenamientos con el grupo. Aunque para el partido ante el Leganés parece pronto, todo hace indicar que será antes de lo previsto el regreso del delantero referencia de este Betis.

Gran competencia con Vitor Roque

A pesar de que no son perfiles exactamente iguales, la potencia, la gran capacidad de desmarcarse, la velocidad y la voracidad en el área son aspectos que incluyen en sus características tanto Cédric Bakambu como Vitor Roque. Habrá que ver con el tiempo quién se gana ese puesto de titular en el equipo y en los partidos importantes para el Ingeniero. Eso sí, podríamos verlos incluso a los dos, con un brasileño que siempre ha rendiendo bien en la banda y que incluso desde Brasil pedían que fuese ahí donde comenzase su adaptación al fútbol europeo.