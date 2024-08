Manuel Pellegrini: "Con las salidas le corresponde a los nombres nuevos demostrar por qué están en el Betis"

Sevilla/Manuel Pellegrini compareció este miércoles por la tarde en rueda de prensa ante los medios de comunicación antes del estreno liguero del Real Betis frente al Girona este jueves en el Benito Villamarín (21:30 / DAZN). Los béticos tendrán enfrente a todo un "equipo de Champions" , aunque mermado y cuestionado por las salidas en este mercado de fichajes. Una situación similar a la que ha experimentado el club verdiblanco. El técnico chileno, a escasos momentos de iniciar de manera oficial su quinta temporada ocupando el banquillo heliopolitano, analizó de manera escueta a su rival, centrándose más en lo suyo y en poder responder con "compromiso, entrega y ambición a las 55.000 personas que están detras que lo exigen y lo avalan".

A estas alturas de mercado, y todavía con varios asteriscos por solucionar, Manuel Pellegrini no afirmó sentir tener una plantilla debilitada. "Las sensaciones son distintas cada año, durante la temporada se va viendo el rendimiento de los jugadores que llegaron, y se hará una valoración posterior. El técnico, que cumple su quinto aniversario como entrenador del Betis, calificó estas cuatro temporadas con respecto a las salidas y entradas como "convulsas, muy parecidas" a esta que está a punto de arrancar.

Sobre esa participación activa en el mercado de fichajes por parte de la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo, Pellegrini afirmó encontrarse "tranquilo". "Hemos estado en situaciones parecidas los años anteriores, llegando con una plantilla escasa a los primeros partidos. Quedan días para valorar como queda la plantilla", consolidó.

No tardaron en llegar las preguntas sobre Ayoze Pérez, sin duda uno de los nombres propios por los que el técnico de Santiago de Chile debia responder. "Se hizo lo que se pudo, el jugador decidió partir", dijo. Pellegrini valoró su salida como "una pérdida importante", sobre todo por tratarse de un rival directo como el Villarreal, club al que mencionó junto al Athletic Club y Real Sociedad como aquellos en los que se trabaja como referencia en la entidad bética para luchar y paliar esas diferencias económicas.

La salida de Ayoze escuece en el verdiblanco barrio de Heliópolis, es un tema que sólo el tiempo y las nuevas incorporaciones podrán sanar. En esta línea Guido y Pezzella, especialmente la del central de Bahía, dejan huérfana el rol de capitán, algo que todavía no está definido. "Los jugadores eligen al capitán por votación, después lo avaló yo. No sabemos los dos nombres todavía", esclareció sobre el asunto.

La marcha del internacional español, por cuatro millones -valor de su cláusula-, deberá ser reemplazada por un nuevo refuerzo de peso en ataque. La del delantero tinerfeño no ha sido la única salida que ha afectado al comandante del bloque verdiblanco. "Se nos fueron los tres seleccionados que teníamos (Guido Rodríguez, Ayoze Pérez y Germán Pezzella), ha habido una transformación importante, le corresponde a los nombres nuevos demostrar por qué están en el Betis" declaró.

Motivada por esos nombres nuevos, llegados y por llegar, las posiciones en los centrales y en el lateral izquierdo del Real Betis han sufrido una transformación casi masiva. Hasta cinco nombres han salido, la mayoría de ellos con mucho protagonismo en las alineaciones del Ingeniero. "Cambiar cinco es complicado. Pero los que han llegado se han adaptado perfectamente. Creo que ha habido una revolución defensiva con los laterales y con los centrales. Hemos tratado de traer jugadores importantes, como el caso de Ricardo Rodríguez, con trayectoria internacional", espetó.

El internacional suizo debutó ante el Bayer Leverkusen en el último de los amistosos ejerciendo como central sustituyendo a un Marc Bartra que avanza firme en su plena adaptación competitiva. El catalán, Diego Llorente, Nobel Mendy -a efectos todavía parte del segundo equipo-, Natan. ¿Da Pelligrini por cerrada la línea de centrales? "Cuando esté la plantilla completa haremos la evalución pertinente. Ricardo Rodríguez puede intentar jugar de central", dijo. Una respueta que refleja las intenciones del entrenador de 70 años durante la segunda mitad en el BayArena.

Para muchos las grandes dudas a la hora de resolver el rompecabezas de este jueves ante el cuadro catalán está en la delantera. Abde busca un avance en sus actuaciones con respecto al año pasado, su elección por portar el número 10 es toda una declaración de intenciones que deberá refrendar en el terreno de juego. ¿Está supeditado este movimiento a la salida de Ayoze? Para Pellegrini es un no rotundo. "No creo que la salida de Ayoze sea necesaria para que Abde de un paso al frente", declaró. "Juanmi puede jugar en el sector, tenemos distintas alternativas", añadió sobre sus piezas de ataque.

Ante las bajas de Bakambu e Isco, el técnico explicó que al congoleño "le queda un tiempo largo para volver al equipo, a finales de septiembre". En el caso del malagueño, decidió no aventurarse. "Todavía no está en condiciones de jugar por lo que no podemos tener una fecha para saber cuando va a estar al 100%", resolvió.

Por último, a Pellegrini le preguntaron sobre si tenía peso en las decisiones de nuevas altas en el segundo equipo de Arzu, como el caso de Marciano, último en ser anunciado para el Betis Deportivo. "No tengo participación en los jugadores que van llegando al filial. Los voy evaluando después, y los que tienen más cualidades se van acercando. Estamos constantemente evaluando" recalcó.