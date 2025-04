Los decisivos fueron Fornals y Bakambu, dos futbolistas del mercado de invierno de 2024, no del 2025

Sevilla/El fútbol tiene esas curiosidades. Cuando se piropea, con toda la razón, el mercado de invierno protagonizado por el Betis en 2025 con las llegadas de Antony y de Cucho Hernández, fueron dos hombres del mismo periodo de refuerzos, pero de 2024, los decisivos para el triunfo de los béticos frente al Jagiellonia. Los dos llegaron también con el aval de Manuel Pellegrini, además de, lógicamente, la dirección deportiva.

Pablo Fornals | A falta del mejor Isco, él se encargó de surtir de grandes pases a todos

Pablo Fornals controla un balón ante Flach. / Antonio Pizarro

Pellegrini ha hallado el equilibrio a las tareas más defensivas de Johnny con un Pablo Fornals que también echa una mano en ese sentido y que encima es capaz de dar pases de mucho nivel como el que le sirvió a Bakambu para abrir el marcador. El castellonense vio el desmarque y le pegó fuerte y rápido para colocarlo ante el gol.

Jesús Rodríguez | Es extremo, metió uno y tuvo dos más

Jesús Rodríguez marca el segundo gol verdiblanco al filo del descanso. / Antonio Pizarro

Al alcalareño, pese a su juventud y ser un novato, aunque con una calidad suprema, se le está pidiendo también efectividad ante el gol. Y en ese sentido no pudo estar más acertado en estos cuartos de final europeos. Metió un tanto, el segundo, con tranquilidad, casi de oportunista, y rozó otros dos. Mal remate en el minuto 9 y escasa fortuna en el tiro al poste.

Bakambu | Sus goles están derribando las puertas en Europa

Bakambu intenta un disparo a puerta rodeado de rivales. / Antonio Pizarro

Se quedó como único delantero puro para la competición europea tras la marcha de Vitor Roque con el mercado ya cerrado y también con la imposibilidad de inscribir a Cucho Hernández. Pero el veterano congoleño está derribando las puertas con goles decisivos, casi siempre el primero, y esta vez no fue una excepción. Perfecta definición con la izquierda.

Isco | Es la única sensación preocupante que dejó el partido para los verdiblancos

Isco se lamenta tras no acertar con el cabezazo en el pase de Antony. / Antonio Pizarro

Su estado físico no es el mejor en uno de los momentos más importantes de la temporada, aunque Pellegrini tiene muy claro que es el gran líder del equipo y, por tanto, tiene que estar el máximo número de minutos posibles sobre el campo. El chileno dijo que el malagueño no está ni para 45 minutos y ésa no es una buena noticia.