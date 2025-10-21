Basilea - Betis en la UEFA Youth League: cuándo es y cómo seguir el partido del Juvenil DH

Vuelve una de las competiciones más ilusionantes que se disputan en las categorías inferiores del Real Betis Balompié. La UEFA Youth League, bien conocida como la 'Champions de Juveniles' regresa con un plato fuerte: la visita de los de Dani Fragoso al Basilea suizo en la primera ronda de la ruta de campeones de esta competición. Después de convertirse en campeones de España el curso pasado (Copa de Campeones), la ilusión de este curso en esta categoría del combinado verdiblanco es altísima.

En la convocatoria de Dani Fragoso destacan cuatro jugadores que han bajado del filial para ayudar a sus excompañeros como son: Rodrigo Marina, José Antonio Morante, Adrián Martín y Manu González. Además, otros tantos como Iván Corralejo, Marcos Mora, Carlos de Roa o Rica Fúnez son otros grandes atractivos de este equipo con tanta calidad.

Horario y dónde seguir al Betis en la UEFA Youth League

Lo normal sería que Movistar+ retransmitiese el partido, al igual que hace con la mayoría, pero la productora tiene la máxima de no retransmitir aquellos partidos que se meten de lleno en pleno horario de los que se disputan en la UEFA Champions League. Por lo tanto, el partido entre el juvenil del Betis y el del Basilea no se podrá ver a través de televisión. Este es el motivo principal por el que el conjunto de La Palmera coloca los partidos que le toca disputar como local a las 16:00 horas, bien sea en la ciudad deportiva Rafael Gordillo o en la Luis del Sol. En este horario, lo positivo es que sí se pueden ver a través de la pantalla.

La buena noticia para los aficionados verdiblancos es que, al menos, podrán seguir la retransmisión en directo del encuentro a través de Radio Betis (la radio oficial del conjunto andaluz). El choque dará comienzo a partir de las 19:00 horas.

Dani Fragoso en la concentración del Betis Juvenil en Ponferrada

El juvenil verdiblanco, en buenas manos

Aunque muchos esperaban que el sustituto de Arzu en el filial fuese Dani Fragoso, este sigue al frente del juvenil y cosechando unos resultados, al igual que en las anteriores campañas, de sobresaliente. Hace pocos días, en una entrevista con los compañeros de Mundo Betis analizaba por encima lo que deparaba esta competición para ellos: "Es muy difícil acceder porque es por méritos propios. La buena campaña que hicimos el año pasado, de ser campeones de España, nos da la posibilidad de volver a jugar otra vez, y bueno, por segundo año consecutivo y la segunda vez en toda la historia del club. La vamos a jugar y, lo digo, superilusionadísimo. El club, nosotros, los jugadores… Son vivencias que estamos viviendo que no sabemos cuándo se van a volver a repetir porque el fútbol es muy cambiante. Tenemos que tener los pies en el suelo y trabajar en el día a día. La vamos a jugar por méritos propios, como te he dicho, y supercontentos por lo que viene".

Además, también tuvo tiempo de recordar cómo se dio aquella derrota injusta ante el Bayern: "Al final, las vivencias que tuvimos el año pasado fueron brutales y lo hemos hablado incluso esta mañana entre nosotros. Fuimos campeones, pero ha pasado un camino que tuvimos que pasar, la eliminación que tuvimos con el Bayern, pero ese partido creo que fue uno de los más completos que tuvimos de la temporada y ante todo un Bayern de Múnich. Cómo se jugó, cómo interpretamos, los valientes que fuimos, ante todo un muy buen equipo, uno de los mejores equipos de Europa… Los goles son lo que marcan los partidos y quedamos 0-1. Estoy supercontento por cómo se dio el partido. Si hay que caer de alguna forma, que fuese así".