Ryad Boudebouz vive feliz tras llegar al Saint-Etienne procedente del Betis. El mediapunta franco-argelino, que aterrizó en el Benito Villamarín dos veranos atrás, deja tras de sí una clara sensación de no haber demostrado todo el fútbol que sus botas atesoran, ni en su etapa como verdiblanco, ni tampoco en su cesión en el Celta, equipo en el que estuvo a préstamo la segunda mitad de la pasada temporada, y en el que pasó también sin excesiva pena ni gloria.

"Soy un jugador al que le gustan las responsabilidades. En España no las tenía", resalata Boudebouz en una entrevista al diario Le Progrès. "En el momento que no puedo hacer lo que sé hacer, evidentemente que no soy el mismo jugador", continuó el nuevo jugador del Saint-Etienne.

Poca autocrítica en el futbolista durante la entrevista, a la vez que insiste en que desde su llegada a España no fue el "mismo jugador". "Desde que llegué no me siento igual. Si debo marcharme otra vez, prestaré atención a esto, claro", continuó el internacional argelino de 29 años, por el que el Betis pagó alrededor de siete millones al Montpellier dos veranos atrás.

Su rendimiento en Sevilla se resume en 41 partidos oficiales, con tres goles y otras tres asistencias en 2.136 minutos disputados con la casaca verde y blanca. En Vigo, en el Celta, disputó 11 encuentros, con un gol y dos asistencias.

Ahora, de nuevo en Francia, confía en recuperar el nivel que lo llevó a una liga más competitiva como la española de la mano de Ghislain Printant, el entrenador con el que despuntó en el Montpellier antes de dar el salto a Heliópolis. "En Bastia y Montpellier funcionó muy bien. El entrenador me conoce: soy muy cariñoso, necesito sentirme bien rodeado para brillar", explicó el futbolista, en otro dardo, quizás, al club bético.