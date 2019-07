Oficial: El Betis traspasa a Boudebouz al Saint-Etienne

El Betis ya ha confirmado el acuerdo con el Saint-Etienne para el traspaso de Ryad Boudebouz e incluso el franco-argelino ya ha sido presentado por el equipo galo, después de que entre ayer y la mañana de hoy haya pasado el reconocimiento médico.

"El Real Betis Balompié y el AS Saint-Etienne han alcanzado un acuerdo para el traspaso del jugador Ryad Boudebouz al club francés. El club agradece los servicios prestados por el centrocampista argelino en las dos temporadas en la que ha pertenecido al Real Betis y le desea mucha suerte en su futuro profesional", ha expuesto el club verdiblanco en el comunicado con el que ha anunciado el adiós del zurdo.

Boudebouz, que dejará unos 4 millones en las arcas verdiblancas, ya ha posado con su nueva camiseta tras firmar un contrato hasta 2022. "Estoy muy feliz y muy orgulloso de haber firmado en el AS Saint-Etienne. Soy consciente de unirme a uno de los clubes más grandes de Francia y me siento físicamente listo para ir parte del grupo espero integrarme tanto que ya conozco a Ghislain Printant, quien fue mi entrenador en Bastia, pero también a Julien Sable, con quien jugaba en Córcega cuando aún era jugador, Wahbi Khazri , uno de mis ex compañeros de equipo en la camiseta del Bastia y Yann M'Vila, con quien trabajé en el equipo de Francia Sub-19, me gustan los ambientes cálidos como el de Geoffroy-Guichard y es un privilegio jugar frente a tales aficionados", ha indicado el franco-argelino durante su presentación.

"Ryad Boudebouz es un jugador al que hemos estado siguiendo durante varios años y fue uno de los líderes de nuestro campeonato antes de dirigirse a España. Los aficionados y todos los fanáticos del fútbol solo pueden regocijarse con un jugador de este tipo en la Ligue 1 Conforama. Ha adquirido mucha experiencia y estamos convencidos de que todas las condiciones son las adecuadas para que florezca en St. Etienne", ha expuesto Roland Romeyer, presidente del Saint-Etienne.