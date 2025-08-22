Betis - Alavés, en directo el partido de Liga

El Betis estrena nuevo escenario, el Estadio de la Cartuja, en la que será la casa de los béticos para al menos las dos próximas temporadas. Recibirán al Alavés a partir de las 21:30 horas en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la competición liguera. El encargado de dirigir el partido será el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias y el madrileño estará asistido desde la sala VAR por Trujillo Suárez.

Apenas cambios en la lista de Pellegrini a la excepción de un Iker Losada, que ya es oficial que jugará esta temporada en el Levante en calidad de cedido. Su sustituto es el juvenil Iván Corralejo, que entra en la lista y ya estuvo ayer entrenando a las órdenes de Manuel Pellegrini. Se esperan pocos cambios en el once en el que se podría repetir los nombres a la excepción de Ricardo Rodríguez, que está cerca de salir y se espera que juegue en su lugar Junior Firpo.

El técnico verdiblanco no podrá contar con Marc Roca y Diego Llorente, a pesar de que están entrenando parcialmente ya con el grupo y se encuentran en la fase final de la recuperación, sumados a Isco, Abde y Nelson Deossa.

Por su parte el Alavés del Chacho Coudet llega con un subidón tras sumar una victoria en el tiempo de descuento ante el Levante en Mendizorroza, además sabiendo que no ha perdido desde que ascendieron en la capital andaluza. El técnico argentino contará con las bajas de Hugo Novoa además de Maras, que está ultimando su salida.