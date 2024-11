Betis: De la asistencia de Jesús Rodríguez a la clase de Mateo Flores, los destellos en Copa

SEVILLA/El Real Betis Balompié cumplió en el Francisco de la Hera y superó al CD Gévora en una eliminatoria trámite en la que las buenas noticias fueron que Vitor Roque sigue con su olfato goleador y que algunos de los pupilos del Ingeniero más destacados fueron los jugadores que son del filial, o en algunos casos, que se consideran del primer equipo pero que realmente pertenecen al filial. Lo que sí ha quedado claro es que la competición de las ilusiones no sólo se conoce así por lo que sienten aficionados y miembros de equipos como el de Badajoz, sino también de aquellos futbolistas que vienen peleando desde abajo y que reciben oportunidades para saltar a la élite.

Aunque en la alineación inicial estaba colocado junto a Altimira, la realidad es que tomó las veces de box to box. Mateo Flores era el que estaba más arriba intentando dar últimos pases y conectando también con los tres jugadores de la mediapunta. En el minuto 19, tuvo una de sus primeras acciones destacadas. Perfilado hacia su pierna izquierda, metía la puntera debajo del balón para darle a Juanmi un pase precioso por encima de la defensa que finalmente terminó siendo anulado por fuera de juego. Además el centrocampista también destacó bastante en la faceta defensiva, estando constantemente bien posicionado y robando muchos balones a los futbolistas del Gévora.

Las fotos del Gévora - Betis / Jero Morales | Efe

El debut de Jesús Rodríguez y Carlos Guirao

En el minuto 62 entraba Jesús Rodríguez en lo que era su debut oficial con la primera plantilla del Real Betis. Lo hacía, además, en banda derecha para intentar seguir percutiendo por ese costado como lo había estado haciendo Assane Diao. Y lo haría de maravilla. Tardó 16 minutos en hacer una maravillosa internada por el costado y meter un pase de la muerte perfecto para Vitor Roque. Especialmente conociendo la historia de este chico, su historial de lesiones importantes en momentos clave de su progresión y también el rendimiento que venía atravesando antes de esos últimos problemas físicos sufridos con su reciente renovación, da incluso más alegría que se produzcan este tipo de momentos para él.

Además, se le pudo ver bastante contento cuando terminó el partido, yendo a la grada en la que estaban ubicados los béticos y abrazándose, seguramente, con gente de su familia como símbolo de celebración de una noche histórica. Pocos minutos después, con la entrada de Carlos Guirao (que también debutaba con el primer equipo) volvía a tener una importante oportunidad para firmar su segunda asistencia, en este caso a Juanmi. Se quedó el de Coín con Vitor Roque en punta y no recibió el balón por un buen corte del central extremeño.

También debutó de forma oficial Carlos Guirao, que tuvo pocas ocasiones para brillar más alla de en un intento de pase filtrado a Perraud que se marchó largo y un buen corte defensivo en los minutos finales.

Fran Vietes, Assane Diao y Nobel Mendy

A pesar de que el guardameta no forma ya parte del filial, todavía no había debutado oficialmente como futbolista con ficha del primer equipo. Ha realizado dos intervenciones de mérito que le valieron para irse con la portería a cero, pero un infantil penalti de Perraud en el añadido le arruinaba el hito. Tendrá que esperar hasta la próxima ronda para volver a jugar. En el caso de Nobel Mendy ha destacado su velocidad y su zancada. No ha tenido demasiado trabajo, pero el poco que ha podido enfrentar lo ha solventado gracias a su físico.

El mejor fue Assane. Es cierto que su potencia física es astronómicamente superior a la de los jugadores del Gévora y por ello ha destacado tanto en velocidad jugando en banda, pero el ímpetu del chico y el hecho de ir constantemente a buscar una jugada más debe valorarse al menos. Siempre con el entrecomillado del rival, hoy ha sido uno de esos días en los que no se entiende muy bien que a Pellegrini le parezca mejor opción usarlo de delantero que de extremo.