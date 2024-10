La historia de Dani y un corazón dividido entre Gévora y Betis

SEVILLA/La Copa del Rey es una competición preciosa, llena de historias en cada uno de los rincones de todo el territorio español que tienen la fortuna de poder vivirla en algún momento. El fútbol modesto, el de verdad, el del barro en los calcetines, las bolitas de caucho en la bota o los chaquetones bien cerrados de los campos en plena sierra con clima invernal. Ese es el verdadero protagonista, al menos, en las rondas iniciales de este formato. Quizá, uno de los equipos más modestos de esta edición es el CD Gévora, rival del Real Betis, que recibe el nombre de un pequeño pueblo que no llega ni a 2.500 habitantes. Uno de ellos es el pequeño Dani, un fanático del equipo de su tierra pero que pierde la noción de la realidad por las trece barras.

Tiene 10 años, pero también un atrevimiento sinigual para afirmar que su padre "no vale" por ser del Barça (en un evidente tono bromista). Además juega al fútbol en la categoría alevín del propio conjunto extremeño y tiene claro dos cosas: su ídolo (Paolo Maldini) y un lema para su puesto, ya que juega de defensa central: "O pasa el balón, o pasa el jugador, los dos no". Quizá es un dicho tan antiguo como útil para sus compañeros del primer equipo este jueves.

Dani posando junto al autobús temático del Betis

Del Gévora, pero obsesionado con el Betis

"Yo soy del Gévora, pero digo un 2-5 para el Betis", dejaba claro Dani. La pregunta de si estaba nervioso o no por el partido de Copa del Rey podríamos haberla ahorrado al ver su descaro desde el primer momento: “Nervioso tampoco, porque se sabe que vamos a perder, pero bueno. Hay que intentarlo hasta el final. Nosotros con el Gévora (su equipo alevín) le ganamos al Betis, pero los grandes no creo”.

Los colores de su corazón están divididos, al igual que los regalos que recibió por su primera comunión, en mayo de este mismo año. La amplia mayoría de sus regalos fueron cosas relacionadas con el equipo de las trece barras, pero el más especial giró en torno a la gente de su pueblo: “Lo que más ilusión me hizo fue que vinieran mis ídolos del Gévora. Mi jugador favorito es Jorge Rodríguez, el 22”. Que esto salga de un pequeño de 10 años dice mucho de su educación y los valores que le han transmitido en casa. Así expresaba su padre, Eulogio, cómo reaccionaron los integrantes de la plantilla extremeña: “¿Cómo que un niño de Gévora quiere que vayamos a su comunión? Nos hemos sentido como jugadores de Primera División”

Dani posando el día de su primera comunión con los jugadores del Gévora

Yo quiero que pase el Gévora, pero gane quien gane me voy a ir contento

“Yo quería que eligiese él su equipo. Yo no le dije nada”, nos comentaba su padre. Y vaya si lo hizo. “Mi hermana empezó a enseñarme cosas del Betis. Al final soy más bético que ella. Me ponía el himno muchas veces, y al final se me quedó en la cabeza. El color verde también lo tiene el Gévora. No he ido todavía a un partido en el Villamarín. Me gustaría ir a un Betis - Sevilla. Me gustaría mucho estar con todos los béticos”, sentenciaba sobre su sentimiento bético.

Los premios en forma de firma y foto de Dani en su visita a Sevilla

El Villamarín, Fekir y Joaquín, nombres propios en su vida

Dani ha visitado muchas veces Sevilla junto a su familia y hay algo que cada vez que bajan desde Badajoz no puede faltar: visitar el Benito Villamarín. “Nos tenía locos a la madre y a mi en Sevilla porque le dijímos que no podíamos pasar por el campo del Betis en una de nuestras visitas a la ciudad. Le conseguí una entrada para el tour por el Villamarín y fue el más feliz del mundo. Cuando vamos a Sevilla, o pasamos, o pasamos, no hay más opción. Sólamente con ver el campo, le llena de energía e ilusión”, relataba su padre en torno a una de las ocasiones en las que viajaron.

Un día estuvo en la salida de un entrenamiento recogiendo firmas de sus jugadores favoritos. A él le señaló mucho una cosa que hizo Pellegrini. "Se bajó del coche para poder firmarle a un niño que estaba en silla de ruedas", explicaba el pequeño. Borja Iglesias, Marc Roca, Bellerín... Fueron muchos con los que consiguió una firma y una foto. Aunque le han faltado dos. Uno de ellos, Fekir, sobre quien expuso que su "salida le dolió tanto o más como la de Messi del FC Barcelona". El otro, Joaquín Sánchez. Terminó definiendo como "un sueño" el poder conseguir una firma y una foto del portuense, mandándole un mensaje de cara a este jueves: “Joaquín, por favor, ¡ven!. ¡Que te quiero conocer!”.