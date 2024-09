Betis: Lo Celso no puede hacerlo todo

Sevilla/Insatisfactorio punto el que se llevó el Betis de Las Palmas en un encuentro en el que Lo Celso volvió a ser el mejor de su equipo. El argentino hizo otro gol y de sus botas siempre nacieron las mejores acciones de peligro, y hasta se fajó en labores defensivas cuando cometió alguna pérdida en zona de peligro. Pero la actuación del rosarino no fue suficiente para que el cuadro de Manuel Pellegrini se llevara la victoria ante un rival muy endeble. Pero sin acierto ante el gol, con un centro del campo (Johnny-Marc Roca) sobrepasado a nivel físico y sin creación, y un agujero en la zona de Perraud, fue imposible que los de La Palmera se llevaran un botín mayor. Lo Celso no puede hacerlo todo.

Defensa

El comienzo del partido del Betis fue bastante flojo, malo. Menos mal que Rui Silva estuvo muy bien en un mano a mano que le sacó a Fabio Silva cuando el luso tenía todo a favor para marcar. El equipo de Luis Carrión tenía siempre superioridad por dentro en el centro del campo y a la espalda de Johhny y Marc Roca encontró un oasis, con Essugo y Loiodice en la contención y Kirian por delante más un Moleiro que abandonaba la banda izquierda para moverse con libertad en la mediapunta, al igual que Sandro, dejando espacio para las subidas de los laterales. Eso aprovechó Viti para zafarse con suma facilidad de Perraud y poner un balón en el segundo palo que Moleiro aprovechó ante un Ruibal que no lo vio llegar a su espalda.

En la segunda parte, tanto Natan como Llorente siguieron con firmeza pese a la nula ayuda del doble pivote, con Johnny perdiendo pelotas incomprensiblemente y Roca acusando el cansancio. Aun así, el zaguero ex del Leeds frenó siempre bien a McBurnie, mientras que su compañero brasileño tuvo que emplearse a fondo en las ayudas sobre un Perraud siempre desbordado.

Ataque

El Betis no apareció en ataque hasta pasado el minuto 20. Empezó a espabilar cuando Lo Celso se engrasó, asociándose bien con Fornals y Ruibal por la derecha. Así, gozó Assane de una clara ocasión para empatar, pero su mal remate se fue alto. Después tuvo el siempre incisivo Abde otra ocasión, pero su disparo lo sacó in extremis un zaguero canario. Y otra buena combinación entre el rosarino y Fornals no la culminó bien Marc Roca. La insistencia del Betis dio su premio en el descuento, con un buen pase de Fornals a Assane, a la espalda de la zaga, quien le pasó el balón a Lo Celso para el 1-1.

En la segunda mitad, el ritmo del partido bajó, aunque las mejores ocasiones fueron para el Betis con dos muy claras para Bakambu. En una estuvo salvador Cillessen y en la otra el congoleño se encontró con el palo. En los últimos minutos, ni rastro bético en ataque (poca aportación del Chimy).

Virtudes

Tener a Lo Celso, la seguridad de los centrales y la capacidad para generar ocasiones.

Talón de Aquiles

La falta de poderío en el tramo final del partido, conLas Palmas acabando el choque en el campo bético, la falta de eficacia y el bajo nivel del doble pivote.