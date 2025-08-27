Betis Deportivo: João Gabriel sale cedido y se cierra el fichaje de Aitor Gismera

Novedades del Betis Deportivo, que comenzará la temporada este domingo en casa del Teruel (17:00 horas). El club anunció la salida de João Gabriel, que se marchará cedido, mientras que Aitor Grismera se convertirá en el nuevo refuerzo para los de Javi Medina tras cerrarse su fichaje.

El club anunció este miércoles que João Gabriel saldrá cedido al UD Ibiza y jugará esta temporada de nuevo en la Primera Federación. Un jugador que llegó la pasada temporada procedente del CA Porto brasileño, aunque no tuvo una gran temporada en el filial verdiblanco. El extremo derecho de apenas 20 años de edad jugó 21 encuentros, sólo siete de titular en los que ni marcó ni asistió.

Por otro lado, se ha cerrado ya el fichaje del centrocampista Aitor Gismare, jugador que llega procedente del Atlético de Madrid, como informaron hace unos días Atlético Sportes y Talento Base. Un jugador que ha estado realizando la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Simeone y llegará a la entidad verdiblanca. En el filial rojiblanco ha disputado 84 encuentros en el que ha dado una asistencia. También ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española tras jugar con la sub 19, sub 16 y sub 15.