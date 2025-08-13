El Sevilla Atlético y el Betis Deportivo ya tienen fecha y hora para su estreno

La Primera Federación, que esta temporada contará con VAR, ha anunciado este miércoles los horarios para la primera jornada. De este modo, ya se conoce el estreno oficial de los filiales del Sevilla y del Betis en la temporada 2025-26.

El Sevilla Atlético, que hoy ha anunciado el fichaje de Abde Raihani, arrancará la competición el sábado 30 de agosto a las 21:30 horas, recibiendo al Ibiza en el Estadio Jesús Navas. Ese mismo día, el equipo de Matías Almeyda se medirá al Girona en Montilivi a las 19:30 horas.

Por su parte, el Betis Deportivo, que inicia una nueva etapa con Javi Medina al frente, disputará su encuentro de la primera jornada el domingo a las 17:30 horas. El partido se celebrará en el Estadio de Pinilla, feudo del CD Teruel, un equipo recién ascendido a la división de bronce del fútbol español.