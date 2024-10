Betis: En Europa no da la talla

Sevilla/La puesta en escena del Betis en el inicio de la Conference League no pudo ser más pobre. Un equipo que sin Lo Celso no fue superior en ningún momento a un Legia de Varsovia (octavo en su liga a diez puntos del líder) bien plantado, firme y compacto en defensa, con un buen centro del campo, guiado por Oyedele y el capitán, Kaputska; velocidad en las bandas y un tanque, Pekhart, que bastantes problemas dio a la zaga bética, especialmente a Mendy. Los polacos tuvieron siempre las ideas muy claras, supieron qué hacer en cada fase del partido y gozaron, incluso, de ocasiones para haber hecho algún tanto más, si no llega a ser por Adrián.

Defensa

El Legia, con un 4-4-2, fue fiel a su idea. Efectiva presión alta, velocidad por las alas y balones a Pekhart para que éste los bajara y abriera a los costados para la velocidad de Luquinhas y Chodyna, que apoyados por los laterales Rubén Vinagre (izquierda) y Wszolek (derecha) generaron bastante peligro. Además, Morishita se movía bien entre líneas y Oyedele mandaba en la medular con Kapustka, firmando los polacos un muy buen inicio de partido ante un Betis inoperante en el centro del campo y nulo por las bandas y en ataque. Y encima volvió a quedar claro, como en la acción del gol de Kapuadi, que la defensa del balón parado sigue siendo una faceta a mejorar.

Con el 1-0 (23’), el Legia se replegó en busca de rápidos contragolpes, pero éstos llegaron tras el descanso. En la segunda mitad, el Betis salió algo mejor, pero las ocasiones más claras fueron para el Legia. Muchas pérdidas y rápidos contraataques por el costado de Mendy y un Perraud desbordado y superado en todo momento. Menos mal que Natan mantuvo algo el tipo y Adrián, con un paradón en un tiro envenenado de Augustyniak (82’), mantuvo con vida a su equipo.

Ataque

Sin Lo Celso, el Betis no tiene calidad con la pelota, no tiene apenas desborde, muy poca velocidad (sólo algo con Abde), no tiene creación en el doble pivote ni físico ahora mismo para la destrucción... Sin el argentino, el panorama en Varsovia fue bastante preocupante y por momentos, como en la primera parte, desolador. Una primer acto en el que Juanmi y el Chimy aportaron muy poco y Vitor Roque, voluntarioso, estuvo casi desaparecido. Sólo Ruibal destacó en los laterales, pues el partido de Perraud fue, otro más, muy flojo.

El Betis empezó algo mejor la segunda parte, pero con un dominio infructuoso. Abde, que entró al campo en un triple cambio (58’, con Bakambu y Dani Pérez) lo intentó por la izquierda y Ruibal por la derecha, pero no gozó el Betis de ninguna ocasión clara. Es más, estuvo más cerca el 2-0.

Virtudes

La voluntad de Ruibal.

Talón de Aquiles

La imagen mostrada.