"Si yo fuera Antony, me quedaría en el Betis"

SEVILLA/De aquí a final de temporada uno de los temas más sonador en torno a la actualidad del Real Betis Balompié viene siendo y será la posible continuidad de Antony. Y es que hay una palabra que se ha hecho bastante famosa en el entorno heliopolitano: crowdfunding. ¿Qué es un crowdfunding? La definición propiamente dicha es: El crowdfunding es una forma de financiación colectiva que consiste en recaudar dinero a través de pequeñas aportaciones de un gran número de personas. ¿Por qué se ha extendido esta palabra? Porque es precisamente esto lo que han propuesto algunos futbolistas del vestuario del conjunto verdiblanco para facilitar la continuidad de su compañero brasileño, sabiendo todos lo difícil que resulta por las pretensiones económicas tanto del Manchester United como del propio jugador.

"Tenemos que hacer un crowdfunding para que Antony se quede al menos un año más. Notamos un cambio desde que llegó, nos aporta muchísimo", dijo Isco. También Marc Bartra pidió que el sudamericano siguiese e hizo referencia a ese tema en una entrevista con El Larguero: "Entre los compañeros estamos dispuestos... Todo lo que sea bueno para el Betis... 'palante'".

Antony y Jesús Rodríguez, en una sesión de trabajo en la ciudad deportiva. / José Manuel Vidal / Efe

En Manchester tienen una idea que va en la misma línea

René Meulensteen (hoy entrenador asistente en la selección de Australia), fue durante más de seis años fue asistente de Alex Ferguson, el considerado mejor entrenador de la historia de los 'Red Devils'. También dirigió otras categorías del conjunto inglés durante cinco temporadas. En Gran Bretaña lo tienen en alta estima y en las últimas horas ha expuesto una opinión muy clara en una entrevista cuyas declaraciones se recogen en Goal. No ve a Antony vistiendo de nuevo la camiseta del conjunto de Old Trafford.

"Antony no tiene futuro en el Manchester United. Si yo fuera él, me quedaría en el Real Betis, sin ninguna duda. Nunca ha estado a la altura de las expectativas o del precio en el United, pero ha encontrado su lugar en España. Parece estar mucho más feliz jugando al fútbol y en la vida en general en el Betis, que es lo más importante. Si regresara a Manchester, volvería directamente al mismo bache en el que estaba antes de irse, lo cual no sería bueno para nadie. No puedo verlo regresar bajo ninguna circunstancia; probablemente lo mejor para todas las partes es que se una al Betis de manera permanente", ha expuesto el holandés.

Antony, en la celebración del derbi del pasado domingo en Heliópolis. / Juan Carlos Muñoz

Pellegrini también pide su continuidad

"Ojalá se pudiera mantener en el plantel, se ha acoplado bien al juego colectivo del equipo. Ahora, el plantel y el cuerpo técnico están centrados en los tres puntos siguientes. Cambiaría la situación económica del club entrando en Champions y logrando otras competiciones que estamos jugando. Luego se vería el plantel para la próxima temporada", expuso el técnico verdiblanco en la rueda de prensa previa al choque ante el FC Barcelona en la mañana de este viernes.

Tocará esperar para ver cuál es el desenlace final con un futbolista que ha dejado claro en muchas ocasiones que es demasiado pronto para tratar este tema, pero que está muy feliz y contento en Sevilla jugando en Heliópolis.