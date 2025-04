Fornals: "Meterse en la Champions sería espectacular"

Sevilla/El futbolista del Betis Pablo Fornals ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, tratando diferentes temas de actualidad sobre el equipo y el final de la temporada.

Regreso a jugar

"Ya parece que hemos dejado atrás las molestias, dolores y quebraderos de cabeza. Estoy contento. Lo que nos gusta a los jugadores es jugar, estar dentro del campo, y al final, poco a poco, coger ese ritmo y volver a la mejor versión".

Seis victorias seguidas

"Estamos en ese momento dulce después de meses en los que parecía que que habían dudas, pero con trabajo, humildad y el hecho pensar en ir partido a partido nos ha venido muy bien. A través de eso estamos consiguiendo todo esto. Por qué no pensar en que se puede pensar en lograr la séptima victoria".

Derbi

"Los partidos así me gustan por lo que se genera fuera. El ambiente del estadio fue espectacular. Estos partidos de deciden por detalles y creo que hicimos un encuentro muy serio. Nos dieron una bofetada muy pronto, pero a partir de ahí no hubo más que un equipo en el campo. Yo no tengo palabras para describir a nuestra afición. Fue una noche maravillosa".

Disfrutar

"Es una suerte o un hándicap ser un jugador que puede jugar en varias posiciones. Llevaba 8 años sin jugar de medio centro, pero a la vista estáque es donde me siento más cómodo. Cuando estoy bien, la posición me da igual, pero para generar esa confianza síque es una posición buena como punto de partida para mí".

Tramo final de la temporada

"Con mucha ambición y ganas. Qué bonito es llegar alfinal de la temporada por cosas por pelear. A eso aspira cada jugador. Por qué no seguir pasando fases en la Conference y llegar lo más alto que podamos, y en la Liga, igual. Que el Betis se metiera en Champions sería espectacular. Es la unica competición que todavía no he podido disputar. Esa musiquita, el parche en la manga, como dijo Isco, sería maravilloso".

Ganar la Conference

"Hemos visto vídeos de ellos (Jagiellonia) y es un equipo que juega bienal fútbol. Que trata bien la pelota, pero en el momentoen el que estamos, si competimos como ahora, es muy difícil que cualquier equipo nos ponga en problemas".

El Barcelona

"Es un partido bonito que llega en un buen momento para los dos equipos. Viene de jugar el miércoles, pero ahora mismo es uno de los equipos más en forma de toda Europa. Pero te diría que nosotros estamos en una gran forma y afrontamos este partido también en uno de los mejores momentos del equipo".