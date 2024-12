Betis: Una junta de accionistas muy bien atada

Sevilla/El Betis de los béticos fue una ilusión. Un espejismo. Un gancho perfecto de una campaña de marketing que funcionó a la perfección para que 2024 se cierre con un control férreo, lo que en su momento se criticaba de Manuel Ruiz de Lopera, del club por parte de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, máximos accionistas de la entidad que entre ambos, y después de la ampliación de capital, controlan casi el 40% de las acciones de la entidad heliopolitana, lo que les permite afrontar la Junta General de Accionistas con absoluta tranquilidad al tenerlo todo atado.

Tan bien atado que se va a votar, y a aprobar, la eliminación de la obligación de que el presupuesto anual de la Sociedad sea aprobado por la Junta General de Accionistas y la supresión del artículo 8 de los estatutos en el que que se indica que “sólo podrán ser accionistas de la sociedad las personas físicas de nacionalidad española, las personas jurídicas públicas, las Cajas de Ahorro y Entidades españolas de naturaleza y fines análogos, y las personas jurídicas privadas de nacionalidad española o sociedades en cuyo capital la participación extranjera no sobrepase el 25% y cuyos miembros, en razón de las normas por las que se rigen, estén totalmente identificados”. Es decir, podrá entrar a partir de ahora capital extranjero.

Los últimos resultados positivos, desde el pase en la Copa del Rey con el Sant Andreu, el empate con el líder Barça y los triunfos con el Petrocub en Conference y el Villarreal en LaLiga a domicilio, han acabado además con el único atisbo de problema que pudiera surgir para vivir una auténtica balsa de aceite con una oposición con voz, pero sin fuerza para evitar que salgan adelante los puntos más controvertidos de los 13 que contiene el orden del día desde la aprobación de las cuentas y el presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio económico 2024-25, cercano a los 180 millones, a las citadas modificaciones de algunos artículos de los estatutos de 1992 que van desde correcciones de gramática a la completa supresión de los mismos.

Los beneficios por segundo año consecutivo, escasos pero acaban en positivo, son un logro por segundo año consecutivo con un balance que crece desde los 170.000 a los 321.000 euros, evitando los números rojos motivados, según el consejo, por la pandemia por el Covid 19 y no por la generación de unas altas expectativas en ventas que no se cumplieron. Será una importante línea argumental para defender el crecimiento, aunque no hay que obviar en este sentido la existencia del préstamo con el fondo de inversión Goldman Sachs de 125 millones a 10 años, de los que el 50% se paga al final y en los tres primeros años sólo se abonan intereses.

Tampoco hay que olvidar que la ampliación de capital llevada a cabo permitió al club ingresar 42,9 millones, de los que el 88% sirvieron para pagar a clubes, futbolistas y agentes. Pero la ampliación de capital sí permitió a Haro y Catalán aumentar su capital social hasta adquirir cada uno el 19,5% de las acciones, un 39% del total, cuando en 2015, antes de acceder a la administración del club acumulaban juntos un 5,6%. En 2017 sumaban el 9,2% (el 5% Haro y el 4,2% Catalán), mientras que en el 2018 ya reunían el 20%, un 10%cada uno, todavía lejos del 54,8% de los pequeños accionistas. Ahora, tras los últimos movimientos como la compra a principios de año a Manuel Castaño –ha pasado de un 7% en 2018 al 1,36% actual– y, sobre todo, la ampliación de capital, diseñada de una forma que beneficiaba a quienes tuvieran capacidad financiera para acudir a todas las fases de la misma, Haro y Catalán han duplicado sus porcentaje accionarial para controlar casi el 40% de los títulos sólo entre ellos dos, acabando con cualquier opción de aquel sueño que fue el Betis de los béticos.