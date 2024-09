Betis - Mallorca: Con la varita de Lo Celso

Sevilla/Sería muy positivo para el Betis el hecho de empezar a convertir este curso el Benito Villamarín en un fortín, y eso pasa por el hecho de que logre la que sería su tercera victoria liguera de la temporada ante su parroquia.

Pellegrini y sus pupilos saben de la importancia de sacar adelante los partidos en Heliópolis, de hacerse fuertes de local para avanzar en los objetivos de la temporada, y tras sumar los tres puntos ante Leganés y Getafe –con un fútbol y una imagen mucho mejor ante los azulones que ante los pepineros– quieren seguir adelante con otro triunfo que esté basado en la solidez defensiva y el bagaje ofensivo que vienen demostrando, siendo clave la figura de Giovani Lo Celso. Y es que el astro rosarino está tirando del carro bético con su excelente fútbol, siendo en estos momentos el faro de un Betis al que guía con su varita.

Los verdiblancos quieren seguir mostrando su solidez defensiva y su bagaje arriba con el rosarino

El técnico chileno tiene claro que enfrente tendrá un Mallorca al que Jagoba Arrasate, su nuevo entrenador, está imprimiendo un estilo propio, nada que ver con el de Javier Aguirre. Si con el mexicano, los baleares se sentían a gusto con tres centrales y dos carrileros, ahora todo ha cambiado, empezando por una defensa que no defiende tan atrás y donde la elaboración del juego está muy presente.

Por ello, el chileno dejó claro en la previa de esta cita nocturna en La Palmera que su equipo tendrá que hacer un partido bastante completo para tener opciones de conseguir la victoria. De cara ese objetivo, el santiaguino podría realizar algún cambio en el once ante la continuidad de partidos. Rui Silva debe seguir en la portería, con una línea defensiva compuesta por Bellerín –Sabaly es baja por problemas físicos, al igual que Bartra y Johnny Cardoso– Diego Llorente, Natan y posiblemente Ricardo Rodríguez, mucho mejor físicamente para poder entrar en las rotaciones con Perraud. Marc Roca y Altimira seguirían en el doble pivote –con el canterano Mateo Flores esperando su momento en el banquillo–, Ruibal puede entrar por la derecha, Lo Celso, Abde; y Vitor Roque. Diferentes opciones para Pellegrini en cuanto al posible once inicial para una cita ante un equipo bermellón que no podrá contar por lesión con Muriqi.

Pellegrini dialoga con sus jugadores al inicio del entrenamiento de ayer en el Villamarín. / José Ángel García

El Mallorca ha sumado seis de los últimos nueve puntos disputados y, tras la primera victoria en casa ante la Real Sociedad (1-0), quiere confirmar esas buenas sensaciones en Heliópolis. Los mallorquinistas comienzan hoy un tramo de calendario en el que jugarán tres partidos seguidos como visitantes, algo que no intimida a un Jagoba Arrasate que quiere eliminar el pensamiento de que su equipo no compite lejos de Son Moix.

La velocidad de Abde, que atraviesa por un buen momento, debe ser otra de las armas béticas esta noche

El conjunto balear cambió su dibujo táctico en su último encuentro y jugó con dos delanteros los mejores minutos de la temporada, pero esa ausencia de Muriqi puede alterar la idea de juego de Arrasate. A pesar de los problemas en la faceta ofensiva que sufre el cuadro balear para anotar goles, el buen rendimiento defensivo ha permitido que acumulen tres porterías a cero en seis partidos, un aspecto que querrá seguir manteniendo ante un Betis que ha marcado cinco goles en sus tres compromisos ante su hinchada.

El equipo balear ya no defiende tan atrás, genera peligro por las alas y se siente cómodo con la pelota

El conjunto mallorquinista busca su segundo triunfo consecutivo fuera de casa, algo que no consigue desde la temporada 2022-23, cuando ganó a Valencia y Villarreal, para intentar romper la racha de once años sin ganar a los verdiblancos. Una dinámica positiva favorable para un Betis que quiere al calor de su público conseguir una nueva victoria con la que dar un salto muy importante hacia los puestos europeos. Y para ello será primordial que Lo Celso siga sacando su varita.