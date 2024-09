Betis: Una plantilla sin completar

Sevilla/El mercado se cerró hace unos días en España, pero en otras ligas se cerró más tarde –o sigue abierto– y el Betis ha visto cómo su plantilla, como el curso pasado, quedaba mermada cuando parecía que el equipo estaba finiquitado ya para Manuel Pellegrini. No es oficial, pero Rodri está en Doha para firmar por el Al-Arabi y su baja no será repuesta.

El discurso del técnico ha ido variando, pero la idea no ha cambiado. Satisfecho del grupo con la llegada de Vitor Roque, daba el equipo por cerrado y después conoció la salida de Fekir. Entonces reclamó que la marcha de jugadores de jerarquía debía ser reemplazada con otros futbolistas del mismo nivel y aterrizó Lo Celso. "Estoy contento con cómo quedó configurada la plantilla", afirmaba el chileno, que había avisado de que "en la medida que salga alguien, el plantel estará incompleto". Sin Rodri, pues, el Betis está incompleto.

A la baja del extremeño hay que sumar la de Isco, que pasó este viernes de nuevo por el quirófano después de hacerlo ya el 20 de mayo. Se lesionó en ese mes días antes en Las Palmas fruto de una acción fortuita con Saúl Coco en la que se produjo una fractura diafisaria en el peroné izquierdo que acarreaba, en principio, unos dos meses de baja. Se hablaba que podría estar en el estreno liguero, después que tras el parón FIFA porque "su recuperación seguía los plazos previstos" según manifestaban Manu Fajardo y Ángel Haro, director deportivo y presidente del Betis, respectivamente. Pero algo no andaba bien. El jugador lo sabía. En el club se tenía una idea –Pellegrini no lo incluyó en la lista A para la Conference League– de lo que podía ocurrir y el malagueño fue operado otra vez tres meses y medio después. La consolidación del callo de la fractura que sufrió no fue la esperada a pesar del tratamiento conservador y ahora estará otra vez entre tres y cuatro meses fuera de juego. "En personas normales se puede esperar hasta seis meses antes de intervenir de nuevo, pero con Isco no nos podíamos arriesgar a que pasara ese tiempo y no hubiera habido mejoría, así que decidimos ser agresivos", afirmó José Manuel Álvarez, jefe de los servicios médicos del club.

Pellegrini incluyó a Rodri en la lista A de la Conference dejando fuera a Iker Losada

Quizá por ello (además de la negociación de Fekir) insistió Pellegrini en que no saliera nadie. Como hace un año presionó a su forma, incluyendo a Rodri en la lista europea y dejando fuera a Iker Losada, pero la necesidad económica manda en el Betis. El técnico es consciente de ello y tendrá que afrontar la reanudación de la competición con dos piezas menos.

Nueve fichajes

Antes de estos últimos movimientos, cuando se selló la incorporación de Vitor Roque, Pellegrini se mostraba satisfecho porque a la marcha de nombres importantes se había respondido con la llegada de otros futbolistas contrastados. Pero de confirmarse la venta de Rodri el técnico, al que le gusta contar con posiciones dobladas para tirar de rotaciones al disputar tres competiciones, se vería con dos jugadores menos y puestos en los que el plantel cojea, aunque un grupo competitivo "suficiente", según Haro, para alcanzar los objetivos propuestos.

Han sido en total nueve incorporaciones, incluida la adquisición en propiedad de Marc Roca y sin contar el regreso de Juanmi, para cubrir otras tantas salidas respecto al grupo que acabó la pasada campaña, cifra a la que hay que sumar las operaciones de Juan Cruz y Álex Collado, además de la de Rodri, a la que le falta aún la oficialidad y que el Betis no tiene pensando reponer.

Puestos sin cubrir

Pero pese a todas esas nuevas altas, la sensación es que hay piezas que no han sido repuestas. Pezzella se fue River Plate y lo cierto es que no llegó ningún central, ya que Diego Llorente y Natan venían a cubrir las bajas de Chadi Riad y Sokratis. Bien es cierto que el Ingeniero cuenta con Ricardo Rodríguez, pero entonces sólo tendría a Perraud como lateral izquierdo.

Jugador por jugador, tampoco Guido Rodríguez tiene sustituto en este Betis. El argentino, que tras un verano de dudas, idas y venidas acabó en el West Ham de Julen Lopetegui. De hecho, no ha llegado ningún pivote, pues Marc Roca sustituye a Marc Roca y siguen William Carvalho, Johnny Cardoso y Sergi Altimira, llamado a dar un paso adelante esta temporada.

Finalmente, otro que se fue, por deseo propio y previo pago de cláusula, fue Ayoze y tampoco ha sido sustituido. Seguramente el mejor jugador de ataque del equipo, con permiso de Isco, no ha tenido recambio. El canario se convirtió en una figura clave para Pellegrini por su polivalencia y trabajo, pero aun así no llegó nadie de su "nivel y jerarquía" como reclamaba Pellegrini, ya que Lo Celso sí recaló en Sevilla en lugar de Fekir.