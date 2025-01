Betis: Reconducir la involución

Sevilla/El Betis se despidió de la Copa del Rey avasallado por un Barcelona que le endosó cinco goles, cifra que bien pudo ser hasta mayor. La imagen de los verdiblancos fue bastante mala –una continuidad a la mostrada en Pucela– y eso requiere de una profunda autocrítica en Heliópolis por parte del club, el entrenador y los jugadores, pues nadie quedó a salvo de lo sucedido en Montjuïc.

O todos se ponen las pilas o el desierto, la mediocridad, aparecerá a la vuelta de la esquina. La temporada no ha terminado todavía y la cita ante el Alavés se antoja fundamental para calmar tan revueltas aguas, tocándole al equipo de La Palmera reconducir la involución constante que vive desde que ganara su última Copa.

Las plusvalías son una especie de obsesión en Heliópolis paralela a la bajada de nivel del plantel

Le toca a la dirección deportiva mover ficha en cuanto a refuerzos y salidas en lo que resta de mercado. El empobrecimiento de la plantilla año tras año es evidente, sólo hay que comparar el plantel campeón de Copa con el actual. Piezas clave que han salido no se han sustituido y otras que han llegado directamente no dan el nivel. Una plantilla con dudas en la portería, falta de nivel en los laterales, con un centro del campo sin empaque y al que le cuesta un mundo crear y destruir, falta de desborde y velocidad en las bandas (Jesús Rodríguez ha aparecido como aire fresco), una delantera con muy poco gol, jugadores en claro final del ciclo en Heliópolis...

Manu Fajardo, director dpeortivo, y Ángel Haro, presidente del Betis, en un acto de este pasado verano en la ciudad deportiva verdiblanca. / M. G.

Todo eso debería invitar a una profunda reflexión en la comisión deportiva de una entidad heliopolitana sin una hoja de ruta en lo futbolístico estos años –casi todo lo abarcaba ese plus que le daba al equipo Manuel Pellegrini– y en la que lograr plusvalías se ha convertido en una especie de obcecación para tapar un agujero económico bastante importante a base de ventas, créditos y de una ampliación de capital que ha servido para dar una cuota de poder máximo a la actual cúpula dirigente. Ahora, –en verano tendrá el Betis más tiempo de realizar una nueva reestructuración del plantel– la llegada de un refuerzo para la delantera y para el lateral izquierdo es lo mínimo exigible.

Las dudas en la portería, el nivel de los laterales, una medular sin empaque, un ataque sin gol ni desborde...

Esa bajada de nivel del plantel no oculta tampoco la ausencia de ese plus mencionado anteriormente que Pellegrini venía dando al equipo verdiblanco y del que poco, por ahora, se ve esta campaña. Demasiadas decisiones erróneas, derrotas en partidos europeos que son un borrón en la hoja del técnico chileno, aceptar en verano una planificación bastante mejorable... Poca mano este curso del Ingeniero a la par de esa bajada de aptitud en los mimbres que tiene.

Club, técnico y plantel, a dar un paso al frente en Liga y Conference; si no, el 'desierto' a la vista

Y después queda el papel de los jugadores. La falta de actitud en algunos partidos ha sido muy evidente, tanto en Europa como en la Liga. "Se puede perder en la vida, pero el que me ha ganado ha tenido que correr. Andando no va a ganar", palabra del ilustre Luis del Sol que no desentona recordarla en el momento actual.

En el momento en el que Pellegrini ha bajado su nivel, las carencias del equipo aún se han visto más

Hora de que la plantilla, con cada vez más jugadores recuperados, dé un paso adelante, si no, seguirán llegando resultados como el empate en Las Palmas o las derrotas en Mestalla y el José Zorrilla. Y es que por delante queda mucha Liga y la Conference, y el diagnóstico de la situación actual se ve meridianamente claro. Le toca al Betis poner remedio: refuerzos, más plus del entrenador y paso adelante del plantel. En definitiva, tomar decisiones. Eso, o mediocridad a la vista para un Betis que debe empezar a reconducir su involución constante.