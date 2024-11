Betis: Vitor Roque 'ruge' de cara a Mestalla

Sevilla/El Betis tendrá en Mestalla un exigente encuentro, pues se medirá a un Valencia hipermotivado en pos de conseguir una victoria para brindársela a los afectados por la DANA y, a la vez, tomar aire en esa lucha por abandonar la zona de descenso.

Los verdiblancos tendrán que hacer un partido muy completo si quieren obtener un resultado positivo y eso pasa por seguir mejorando las prestaciones ofensivas, sobre todo de cara al gol. Y para ello trabaja Vitor Roque, que ante el Celta hizo su tercer tanto en Liga (lleva cinco contando dos en la Copa) y cuajó una muy buena actuación, gozando de ocasiones para haber podido hacer alguno más. El brasileño, que no pierde la sonrisa, va quitándose de encima esa ansiedad por marcar y tiene la confianza de Manuel Pellegrini, el apoyo de sus compañeros y el cariño de la afición, como reconoció ayer en una entrevista en los medios oficiales del club de Heliópolis, rugiendo de cara a la cita en Mestalla.

"La verdad es que he podido marcar más goles. He estado con un poco de ansiedad, pero a poco van saliendo las cosas. Tener la confianza del míster me ayuda mucho. Siempre habla conmigo y me dice lo que tengo que mejorar. La confianza es lo más importante. Siempre me dice que me quede tranquilo, que los goles llegarán y que siga ayudando al equipo", señaló el delantero nacido en Timóteo, que explicó por qué celebra los goles besándose el escudo y mirando al cielo: "Tengo gratitud a Dios y a mi familia, que siempre me ayudó. Pasé por momentos malos, por eso cuando yo marco me acuerdo de ella".

Marc Bartra y Vitor Roque posan juntos en el partido ante el Kryvbas disputado en verano en el Benito Villamarín. / E.P.

Además, señaló que está muy a gusto en el Betis, donde se ha encontrado "una familia" en un vestuario donde aprende día a día: "Natan me ayudó en mi adaptación y Bartra también, igual que Johnny". Y de cara al partido del próximo sábado, Vitor Roque sabe que su rival saldrá muy fuerte, de ahí que el Betis tenga que hacer un buen partido para poder ganar: "El Valencia ha pasado por un momento delicado, pero vamos a ir a intentar conseguir la victoria. Lo ha pasado mal la gente de allí. Es una situación difícil la que han vivido. En Brasil también vivimos lo que ha pasado ahora allí".

Por otro lado, Vitor Roque desveló algunos detalles interesantes, como por ejemplo por qué lo llaman Tigrinho. Y es que a su padre, los más allegados, lo llaman Tigrao y "por tanto a su hijo le dicen Tigrinho", dijo el atacante del conjunto de La Palmera, que también comentó cómo ha ido evolucionando su posición en el campo a medida que ha ido creciendo: "Yo empecé de pivote en el América Mineiro, primero de 5 y después de 8. Ya luego pasé a jugar como delantero".

También desveló Vitor Roque quiénes son sus referentes futbolísticos: "Cristiano Ronaldo me gusta mucho y Neymar, también. Me gusta mucho esa forma de jugar de Neymar, esa magia brasileña, y Cristiano me gusta por los goles que marca". Dos muy buenos futbolistas a los que el joven estilete heliopolitano tiene presente en esta fase de adaptación que sigue viviendo tras pasar del fútbol brasileño al español: "Yo jugaba en el Athletico Paranaense y allí era mucho balón en largo. Y aquí en Europa hay poco tiempo para pensar, hay más asociaciones y paredes. Yo allí no entrenaba mucho eso". Así se siente Vitor Roque, cuyo gol ante los vigueses le ha supuesto una inyección importante de confianza y tranquilidad de cara a gol, con el deseo de seguir marcando más y, si es posible, en la próxima parada, Mestalla.