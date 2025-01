Bofetada de realismo ganada a pulso

El fútbol le demostró al Betis que lo que se busca se encuentra. Como el que en la vida real se pasa con su comportamiento en una situación en la que no es capaz de manejarse con respeto a las habilidades sociales y acaba ganándose la bofetada que andaba buscando, los de Pellegrini encontraron un mamporro que no entraba en las apuestas por la magnitud del rival.

Este Valladolid es una consecuencia de esta Liga de Tebas, que ha hecho posible que a la élite lleguen entrenadores de formación que ni soñaban que se pondrían un traje en un partido, canteranos a cuyos padres hay que pellizcar para que entiendan que no están soñando y jugadores en circunstancias normales de Segunda y Primera RFEF que con los límites salariales se convirtieron en la única opción de unos clubes maniatados por el conformismo de sus presidentes, que se tiran sin decoro a por las migajas que le dejan en las votaciones de LaLiga.

El Betis, con Isco y con Lo Celso en el once, no tiró a puerta ante el colista. El choque de Zorrilla fue la constatación de que ante un equipo que corra y pelee, los dos artistas no pueden jugar juntos.

Defensa

Pese que a Bakambu no es un nueve dinámico para desplazarse en esa faceta (distinto si es para ir al espacio), el Betis presionó alto y robó. Robó bastante, pero en tres cuartos no supo gestionar esa ventaja hoy en el fútbol tan preciada.

Pero ese trabajo defensivo que fue bueno por rachas no tuvo una buena conexión entre líneas. Altimira perdió constantemente el sitio, la tendencia de Lo Celso de meterse por dentro convirtió la banda de Raúl Moro en una autopista en la que Sabaly parecía ir en bicicleta. El sistema defensivo del Betis nunca supo contener eso, como tampoco las transiciones ofensivas del Valladolid, que encontraron –la verdad– innumerables facilidades.

Altimira perdió el sitio más de la cuenta, lo que ayudó a que los pucelanos encontraran huecos, mucho más cuando el partido fue avanzando y los verdiblancos iban más a la desesperada.

Ataque

Da la sensación de que Isco va en otro plano. Ni mejor ni peor, sino en otro metaverso en el que es imposible que se cruce con el resto.

Pese a los chispazos de inspiración del malagueño, el partido del Betis en ataque fue indecente. No tiró a puerta hasta el tramo final, cuando asedió al Valladolid en busca del empate con varios saques de esquina y Jesús Rodríguez le dio algo de corriente a un cableado oxidado y mohoso. Ni Abde ni Lo Celso se impusieron a rivales de Segunda y Bakambu fue una delicia para Javi Sánchez. El muy buen central del Real Madrid se bastó solo para anular el juego ofensivo de un aspirante a Europa.

Virtudes

Poco, la verdad. El arreón final gracias sobre todo a la chispa de Jesús Rodríguez.

Talón de Aquiles

El fútbol en la élite exige un mínimo de intensidad cuando la calidad no dobla la del contrario.