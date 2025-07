El bonito mensaje que esconde la celebración en los goles de Rodrigo Riquelme, el nuevo fichaje del Betis

En la mañana de este pasado viernes 4 de julio, los medios oficiales del Real Betis Balompié oficializaron el traspaso de Rodrigo Riquelme, procedente del Atlético de Madrid. Ha sido una operación con unas cifras algo complejas de entender, pero que en resumidas cuentas ha servido para que ambos clubes salgan beneficiados en los ejercicios anuales; este pasado el Atleti, y el próximo, el conjunto bético. El canterano colchonero viene siendo seguido desde bastante cerca por la secretaría técnica verdiblanca en los últimos años, y ahora se espera que rinda a la perfección sustituyendo a Jesús Rodríguez.

Algo de lo que también se viene hablando mucho es de la celebración que hace Rodrigo Riquelme cuando anota un gol. Es un gesto con la mano en la que levanta los dedos índice, pulgar y meñique, bajando el resto, y que tiene un significado muy especial: "Es un gesto que significa te quiero en el lenguaje de signos. Es para mi familia. Siempre se lo dedico a ellos, que para mí es especial. No es mi primer gol en el Metropolitano (ya marcó cuando jugó como visitante con el Girona la pasada temporada), pero sí con esta camiseta", explicaba en una entrevista post-partido con el Atlético, aunque en una entrevista hablaba más en profundidad del tema hace algunos meses:

En el Betis ha caído bien en la afición

En las propias redes sociales del conjunto verdiblanco ya se utiliza en varias imágenes ese símbolo que hace con las manos al celebrar los goles. "Un te quiero en forma de helado", escribían de hecho en el combinado de La Palmera en una publicación en la que usaban un helado con forma de una mano haciendo el gesto del futbolista.

De hecho, concedió una entrevista en los medios oficiales del club en la que dejó claro qué espera del combinado bético: "Tengo mucha ilusión. El Betis ha apostado por mí. Desde el principio me ha querido, me ha transmitido ese sentimiento de querer que vaya allí. Lo han hecho tanto el cuerpo técnico como toda la dirección y eso para un futbolista es clave, más allá de todo lo que sabemos que representa el Betis en el mundo del fútbol: un fútbol alegre, dinámico, con un entrenador de talla mundial. Es difícil decir que no a todo eso". "Me marco como objetivo poder estar a la altura de lo que el aficionado pide. Y, por supuesto, las metas que me marco son estar en cada partido y entrenamiento dar el cien por cien y devolver la confianza que se ha depositado en mí. Estoy deseando empezar", cerraba.

Un chico al que le afectan las redes

"No tengo redes sociales en mi teléfono móvil. Me levanto por la mañana, me lavo los dientes, me voy a entrenar, y luego empieza mi día a día. El tema de las críticas en redes sociales no lo llevo bien, no tengo problema en decirlo. Un día eres muy bueno y al otro... No tengo Twitter en el móvil, y todo me lo lleva mi agencia de comunicación.", comentaba en un video de Youtube de Adri Contreras.