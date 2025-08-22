Búscate en las fotos del Betis - Alavés en el Estadio de la Cartuja

Ambiente en el estreno del Betis en el Estadio de la Cartuja.
1/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
2/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
3/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
4/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
5/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
6/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
7/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
8/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
9/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
10/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
11/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
12/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
13/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
14/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
15/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
16/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
17/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
18/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
19/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
20/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
21/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
22/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
23/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
24/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
25/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
26/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
27/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
28/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
29/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
30/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
31/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
32/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
33/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
34/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
35/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
36/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
37/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
38/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
39/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
40/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
41/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
42/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
43/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
44/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
45/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
46/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
47/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
48/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
49/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
50/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
51/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
52/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
53/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
54/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
55/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
56/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
57/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
58/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
59/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
60/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
61/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.
62/62
Búscate en las fotos del Betis - Alavés
/
A.P.